آمار کم تحرکی در بین مردم اصفهان بالاتر از میانگین کشوری است

راحله صادق در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کم تحرکی و اضافه وزن جز مهمترین عوامل خطر ابتلا به دیابت و فشارخون است که در سلامت مادران باردار و نوزادان هم اهمیت بسزایی دارد به طوری که امروزه سیستم بهداشتی و درمانی کشور با افزایش تعداد مادران باردار پرخطر یعنی مادر مبتلا به اضافه وزن، چاقی، دیابت و فشارخون رو به رو است که قطعا چالش های زیادی را در مراقبت و حفظ سلامت آنها ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد مردم اصفهان مبتلا به چاقی و اضافه وزن هستند، اضافه کرد: چاقی و اضافه وزن زمینه ساز بسیاری از بیماری ها است.

سرپرست گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان اصفهان تصریح کرد: شاخص مرگ مادران باردار که از مهمترین شاخص‌های توسعه کشورهای جهان است در حال حاضر در استان اصفهان به شاخص برنامه ششم توسعه کشور که در راستای شاخص‌های توسعه است، رسیده ایم و توانسته ایم مرگ مادران باردار را کنترل کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش بارداری های پرخطر نیاز به مراقبت و پیگیری بیشتر و قطعا آموزش مردم در خصوص تغییر سبک زندگی و بهبود شرایط تحرک و تغذیه داریم.

صادق اعلام کرد: سیستم بهداشت با تاکید بر سیستم مراقبتی برای مادران تمرکز خود را بر ارتقا کیفیت مراقبت مادر باردار و کاهش عوارض ناشی از بارداری و زایمان معطوف کرده است.

وی بیان داشت: بر اساس آخرین آمارهای معتبر ارائه شده در مورد شاخص مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماهه کشور، از هر هزار کودک زیر پنج سال متولد شده پنج کودک در هر سال فوت می کند که هدف توسعه پایدار در دنیا ارتقا این شاخص تا به ۸.۴ است که البته به همت مراقبت های سیستم بهداشت و درمان و دستگاه های مرتبط اصفهان توانسته این شاخص را به ۴.۴ برساند که رتبه سوم را در بین دانشگاه‌های تیپ یک بعد از تبریز و تهران به خود اختصاص داده است.

آلودگی هوا تولد نوزادان نارس را افزایش داده است

سرپرست گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به اینکه شاخص روند مرگ و میر ناشی از ناهنجاری های مادرزادی، سوانح و حوادث درپنج سال گذشته به صورت صعودی و با شیب ملایم افزایشی یافته است، تصریح کرد: این در حالی است که در مرگ ناشی از بیماری‌های تنفسی،‌ بیماری‌های عفونی و انگلی روند رو به کاهش بوده است.

وی بیان داشت: برای کنترل مرگ کودکان و حفظ جان مهمترین سرمایه‌های جامعه با وجود مشکلات متعدد خانواده ها برای فرزندآوری و متاسفانه نرخ باروری پایین خانواده های ایرانی به کمک و یاری دستگاه هاو سازمان های دیگر نیاز است.

صادق به آمار بالای کودکان نارس طی سال های اخیر اشاره کرد و افزود: با توجه به مسائلی همچون آلودگی هوا، تغذیه نامناسب مادران باردار، بی تحرکی و چاقی سبب شده که امروز شاهد تولد کودکان نارس باشیم.

مهم ترین برنامه های امسال برنامه غربالگری ایدز در مادران باردار است

وی با بیان اینکه توصیه ما به تمام مادران باردار، انجام زایمان طبیعی است چراکه سزارین تنها زمانی باید انجام شود که عارضه‌ای مادر یا نوزاد را تهدید کند زیرا سزارین با عوارض سخت و جبران‌ ناپذیری برای مادر و هم کودک همراه است، ادامه داد: توصیه ما به مادران باردار شرکت در کلاس های آمادگی برای زایمان و انجام ورزش های مناسب برای داشتن یک زایمان طبیعی و بدون عارضه است.

سرپرست گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان اصفهان افزود: ما امروزه بدنبال فراهم کردن شرایطی هستیم که مادر به خاطر ترس از درد زایمان طبیعی از انجام آن سر باز نزند که از آن جمله استفاده از روش های مختلف زایمان بدون درد و حتی همراهی همسر و همراه مادر در اتاق زایمان و یا قرار دادن مامای مورد اطمینان در مادر حین زایمان برای مادر است که مراقبت های پس از زایمان برای مادر انجام دهد.

وی گفت: مهم ترین برنامه های امسال برنامه غربالگری ایدز در مادران باردار، برنامه پیگیری مادر پرخطر در سیستم سلامت، توسعه کلاس های آمادگی زایمان، افزایش کیفی کلاس‌ها در سیستم بهداشت و بهبود زیرساخت های لازم جهت زایمان فیزیووژیک در بیمارستان‌ها است.