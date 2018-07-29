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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶

«شب فیروزه ای» در راه استان اردبیل

«شب فیروزه ای» در راه استان اردبیل

برنامه «شب فیروزه ای» پس از سفر به استان های کرمانشاه، یزد، شهرکرد به استان اردبیل رفت و به مدت یک هفته مهمان مردم این استان می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه «شب فیروزه ای» یکشنبه ۷ مردادماه از دریاچه تفریحی شورابیل روانه آنتن شبکه پنج و سیمای اردبیل می شود و میرطاهر مظلومی بازیگر تلویزیون و سینما مهمان این برنامه خواهد بود.

برنامه «شب فیروزه ای» با اجرای مشترک علی معصومی و علیرضا پورنادری روی آنتن می رود.

«شب فیروزه ای» دارای بخش های مختلفی همچون دعوت از هنرمندان و خوانندگان، گزارش از مکان های دیدنی و گردشگری استان اردبیل میان برنامه، وله و... است.

جنگ شبانه «شب فیروزه ای» ساعت ۲۱ به تهیه کنندگی غلامرضا حیدری از سیمای اردبیل و شبکه پنج پخش می شود.

کد مطلب 4359984
عطیه موذن

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