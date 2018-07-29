«شب فیروزه ای» در راه استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه «شب فیروزه ای» یکشنبه ۷ مردادماه از دریاچه تفریحی شورابیل روانه آنتن شبکه پنج و سیمای اردبیل می شود و میرطاهر مظلومی بازیگر تلویزیون و سینما مهمان این برنامه خواهد بود.

برنامه «شب فیروزه ای» با اجرای مشترک علی معصومی و علیرضا پورنادری روی آنتن می رود.

«شب فیروزه ای» دارای بخش های مختلفی همچون دعوت از هنرمندان و خوانندگان، گزارش از مکان های دیدنی و گردشگری استان اردبیل میان برنامه، وله و... است.

جنگ شبانه «شب فیروزه ای» ساعت ۲۱ به تهیه کنندگی غلامرضا حیدری از سیمای اردبیل و شبکه پنج پخش می شود.