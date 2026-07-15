نخستین موبایل با عامل هوش مصنوعی ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، بیشتر قابلیتهای هوش مصنوعی که امروز در گوشیهای هوشمند دیده میشوند، فقط زمانی به کار میآیند که کاربر به یاد داشته باشد از آنها استفاده کند.
ابزار ترجمهای که در میان چند منو پنهان شده، برنامه ویرایش عکسی که فقط پس از باز کردن همان اپلیکیشن در دسترس است، یا چتباتی که صرفاً به پرسشها پاسخ میدهد و نمیتواند کاری را انجام دهد، همگی نشان میدهند هوش مصنوعی فعلی بیشتر شبیه دستیاری است که فقط با درخواست کاربر و برای انجام یک کار محدود وارد عمل میشود.
شرکت چینی StepFun که در سال ۲۰۲۳ توسط گروهی از کارکنان سابق مایکروسافت تأسیس شد، معتقد است این شیوه طراحی گوشیهای هوشمند کارآمد نیست. این شرکت برای حل این مشکل، StepX Neo را بهعنوان نخستین گوشی هوشمند «عاملمحور» جهان معرفی کرده است؛ دستگاهی که یک عامل هوش مصنوعی در آن تعبیه شده و میتواند مجموعهای از وظایف را از ابتدا تا انتها و بهصورت همزمان انجام دهد، بدون اینکه کاربر مجبور باشد دستورهای تکراری بدهد یا میان اپلیکیشنهای مختلف جابهجا شود.
هسته اصلی این گوشی، عامل هوش مصنوعی Step Amoo است که بهطور مستقیم با سیستمعامل اختصاصی دستگاه، Step AOS، ادغام شده است. کاربران میتوانند مانند یک چتبات معمولی با این عامل گفتوگو کنند، اما برخلاف چتباتهای رایج، Amoo قادر است بسیاری از وظایف مهم را بهصورت آفلاین انجام دهد و برای اجرای آنها به اتصال دائمی اینترنت نیاز ندارد.
ماهیت عاملمحور این سیستمعامل باعث میشود درخواست کاربر که به زبان طبیعی بیان شده است، به زنجیرهای از اقدامات در اپلیکیشنها، سرویسهای وب و ابزارهای داخلی دستگاه تبدیل شود تا در نهایت نتیجهای کامل و یکپارچه ارائه شود. این عامل همچنین بهمرور ترجیحات کاربر را یاد میگیرد و برخی کارها را بر همان اساس بهطور خودکار انجام میدهد؛ برای مثال، در صورت درخواست میتواند در رستوران مورد علاقه کاربر میز رزرو کند.
اگر کاربر به کشور دیگری سفر کند، این گوشی میتواند مکالمات زنده، پیامها، تماسهای صوتی و حتی نوشتههای روی تابلوهای خیابانی، منوی رستورانها یا پوسترهای موزهها را به ۳۲ زبان ترجمه کند.
این عامل هوش مصنوعی همچنین میتواند زمان حرکت وسایل حملونقل عمومی را در اختیار کاربر قرار دهد، رویدادهای نزدیک را شناسایی کند و برنامه سفر را ذخیره و مدیریت کند.
Step AOS سیستمعامل اختصاصی عاملمحور شرکت StepFun است که بر پایه فناوری «موتور قابلیتهای اتمی» (Atomic Capability Engine) توسعه یافته است. این موتور با استفاده از استاندارد MCP، قابلیتهای گوشی را در چهار بخش ارتباطات، اپلیکیشنها، فایلها و ابزارهای سیستمی سازماندهی میکند و به عامل هوش مصنوعی اجازه میدهد آنها را بهصورت هوشمند با هم ترکیب کند و وظایف پیچیده را بهطور خودکار انجام دهد.
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