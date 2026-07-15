صدور پروانه بهره برداری واحد بسته بندی در ایوانکی؛ ۲۱ نفر شاغل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید کیانوش عمادی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل جهاد کشاورزی سمنان از صدور پروانه بهره‌برداری برای واحد بسته‌بندی حبوبات و میوه‌های خشک در شهرک صنعتی ایوانکی شهرستان گرمسار خبر داد و اظهار کرد: راه‌اندازی این واحد، ظرفیت صنایع تبدیلی استان سمنان را در حوزه فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه این طرح در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع احداث شده است، افزود: سالن تولید و بسته‌بندی این مجموعه با زیربنای یک هزار و ۸۰۶ متر مربع به‌صورت تخصصی برای فرآوری، بسته‌بندی و آماده‌سازی حبوبات و میوه‌های خشک تجهیز شده و با رعایت استانداردهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه بیان کرد: برای اجرای این طرح یک هزار میلیارد ریال سرمایه ثابت در بخش زیرساخت‌ها و ۱۰۰ میلیارد ریال نیز برای تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید هزینه شده است.

عمادی این سرمایه‌گذاری را نشانه اعتماد بخش خصوصی به ظرفیت‌های بخش کشاورزی و صنایع غذایی استان سمنان دانست و تصریح کرد: توسعه صنایع تبدیلی نقش مهمی در جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و تقویت اقتصاد تولیدکنندگان دارد.

وی همچنین از ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۱ نفر در این واحد خبر داد و افزود: با توسعه خطوط تولید و افزایش ظرفیت فعالیت این مجموعه، زمینه اشتغال افراد بیشتری نیز فراهم خواهد شد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی از اولویت‌های این سازمان است و توسعه این واحدها می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت محصولات عرضه‌شده، سهم استان را در بازارهای داخلی و صادراتی افزایش دهد.