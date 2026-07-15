به گزارش خبرنگار مهر، سلامت نظام علمی و فناوری کشور، پایبندی به اخلاق پژوهش و مقابله و پیشگیری در بروز تقلب در تهیه آثار علمی در زمره مولفه های مهم در نظام آموزشی کشور است که باید در اجرای آنها توجه ویژه ای انجام بگیرد. به همین منظور به تازگی تفاهم نامه همکاری های مشترک دانشی-پژوهشی میان سازمان بازرسی کل کشور و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به امضا رسیده است تا به این واسطه تعامل دو سویه ای میان این دو سازمان برای ارتقای فعالیت های علمی و آموزشی انجام بگیرد. این همکاری می تواند امکانی را برای جلوگیری از بروز تخلف در زمینه های علمی و دانشی فراهم کند تا در نهایت به سلامت نظام علمی کشور کمک نماید.

محمد حسن زاده رییس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) درباره شرایط همکاری های مشترک میان ایرانداک و سازمان بازرسی کل کشور برای مقابله با انواع جرائم در حوزه های علمی و پژوهشی گفت: ایرانداک به عنوان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران دو ماموریت ملی دارد که هر دو ماموریت با وظایف سازمان بازرسی تلاقی دارند. ما با قدمت بیش از ۶۰ سال، تنها پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات در ایران هستیم و امروز هیچ کارکردی در هیچ سازمانی وجود ندارد که با فناوری اطلاعات مرتبط نباشد. بنابراین اولین تلاقی ماموریتی ما این است که در هر حوزه ای از علوم و فناوری اطلاعات که با ماموریت های سازمان بازرسی مرتبط باشد، می توانیم با تمام قوا نسبت به پر کردن همه خلاها و ارتقای انجام ماموریت ها همکاری کنیم.

وی اضافه کرد: دومین مورد به جایگاه قانونی پژوهشگاه بازمی گردد. با تصویب قانون مقابله و پیشگیری با تقلب در تهیه آثار علمی از سال ۱۳۹۶، ایرانداک به عنوان تنها مرجع همانندجویی آثار علمی، برای اطمینان صحت و سلامت این آثار درنظر گرفته شده است. ازآنجایی که این قانون همه مراجع تولیدکننده علم از جمله دانشگاه ها و حوزه ها را درمی گیرد، اجرای آن به سلامت علمی در کشور کمک می کند.

حسن زاده با اشاره به اینکه همکاری ما با سازمان بازرسی می تواند دو سویه باشد، گفت: سازمان بازرسی به ما در اجرای قانون مقابله و پیشگیری با تقلب در تهیه آثار علمی کمک می کند و از سوی دیگر ایرانداک پیشنهادها و راهکارهای اجرای خلاقانه این قانون را به سازمان بازرسی پیشنهاد می دهد. علاوه بر این موارد حوزه های مختلفی از همکاری وجود دارند از جمله دسترسی به داده های علمی و سابقه در مدیریت داده ها و گزارش های مختلف بازدارنده از وضعیت علمی کشور از سوی ایرانداک می تواند توسط سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شود تا در نهایت شاهد نظام علمی سالم و همکاری پویا برای ارتقای کارکرد و عملکرد در این حیطه باشیم.

حسن زاده درباره همکاری ایرانداک در پیشگیری از وقوع فساد در عرصه علم گفت: فساد در علم در کشور زیاد نیست اما یک مورد آنهم زیاد است. این در حالی است که زمینه های شکل گیری فساد زیاد است و بعضا وجود اشتباهات منجر به وقوع جرائم می شود.

وی ادامه داد: جامعه علمی ما پرکار، محترم و قابل اعتماد است ولی مواردی در نتیجه ناآگاهی و اشتباه به وجود آمده که در سطح بین المللی برای کشور تبعات و هزینه هایی را به همراه داشته است. همچنین مسائلی در داخل کشور نیز شائبه وقوع فساد در علم را ایجاد کرده که باید از بروز آنها جلوگیری به عمل آوریم.

رییس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: ایرانداک به عنوان بازیگر فعال در عرصه علم، بیشترین تلاش خود را می کند که پایبندی به اخلاق پژوهش را در کشور جاری نماید و در همین راستا سامانه آوای ایرانداک راه اندازی شده است. این سامانه کمک به بازرسی در پیشگیری از بروز فساد در سطح پژوهشگران، سازمان ها و همکاری میان دستگاه ها می کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ایرانداک کمک های فکری، عملیاتی و اجرایی برای سلامت نظام علمی و فناوری کشور می کند، افزود: گزارش های تحلیلی که ما آماده می کنیم، به شفافیت در داده ها منجر شده است. تفاهم نامه همکاری های مشترک دانشی-پژوهشی که به تازگی میان سازمان بازرسی کل کشور و ایرانداک هم به امضا رسیده است، به شفافیت در نظام علمی کشور کمک می رساند.

وی به اقدامات ایرانداک در راستای تبدیل داده های خام نظارتی به دانش کاربردی اشاره کرد و گفت: فراهم آوری داده ها و اطمینان از صحت آنها بسیار مهم است. ما داده های مربوط به عملکرد علم و فناوری کشور را در سطح ملی و بین المللی در لحظه سازماندهی می کنیم که برای سیاستگذاران و نهادهای نظارتی آماده بهره برداری خواهد بود. ما می توانیم در توسعه و تفسیر داده ها کمک کنیم تا از تجربه ۶۰ ساله ایرانداک با هدف کمک های علمی و پژوهشی در زمینه تبدیل داده به دانش و استفاده از آن در تصمیم گیری و سیاست گذاری و اجرا استفاده شود.

حسن زاده درباره اقدامات ایرانداک در جایگاه نظام علمی کشور و سلامت حکمرانی گفت: در طول سالهای گذشته نگاه تحولی در ایرانداک پیگیری شده است به طوریکه داده های موجود در پژوهشگاه متنوع سازی شده اند. نوع منابع و داده های ما افزایش داشته اند مانند داده های کتاب ها، مقالات در کنفرانس ها و در کل کشور، طراحی سامانه علم سنجی، افزودن داده های فناوری و نوآوری و قابلیت به کارگیری هوش مصنوعی از طریق آزمایشگاه هوش مصنوعی و زیرساخت های مجموعه.

وی اضافه کرد: تنوع سازی داده ها و استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی زمینه بسیار خوبی را فراهم کرده تا از آنها برای ترسیم آینده سالم نظام علمی کشور و کمک بیشتر نظام دانشگاهی به نظام حکمرانی قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه برای وسعت میدانی بهره برداری شود.

حسن زاده، ایرانداک را به مثابه چشم و چراغ نظام علمی کشور عنوان کرد و افزود: این پژوهشگاه در کنار سایر سازمان ها به نظام علمی کشور کمک می کند و از سوی دیگر با هر چه بیشتر متنوع کردن داده های خود و افزودن قابلیت های بهره وری، زمینه را برای افزایش بیشتر همکاری ایرانداک در حکمرانی سالم پررنگ تر می کند.