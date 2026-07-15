از شنیدن «عاشقانه صبح پاییزی» در تابستان تا «هم نوا با شیدا»

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «عاشقانه صبح پاییزی» با هنرمندی امین جهانگیری و آلبوم «هم نوا با شیدا» با هنرمندی نوید قزوینه آثاری هستند که نسخه مجازی آنها طی روزهای گذشته در قالب ۲ آلبوم مجزا منتشر شده‌است.

«عاشقانه صبح پاییزی» عنوان یکی از تازه ترین محصولات منتشر شده در فرآیند تولید و عرضه مجازی آثار موسیقایی در قالب ۲ روایت است که به آهنگسازی و نوازندگی امین جهانگیری در دسترس مخاطبان و شنوندگان موسیقی ایرانی قرار گرفته است.

«امید»، «هستی»، «هستی بخش»، «بالای بلند»، «معشوق»، «شروه»، «پایان یک رویا» اسامی آثار «روایت اول» آلبوم و «غم دل»، «انتظار»، «امید»، «ای یار»، «عاشقانه صبج پاییزی» اسامی آثار «روایت دوم» آلبوم «عاشقاته صبح پاییزی» هستند.

امین جهانگیری در توضیح این آلبوم نوشته است: «هر نوازنده از ابتدای فعالیتش فراز و نشیب هایی را تجربه می کند، یکی از این چالش ها بهره مندی از ساز استاندارد است چراکه نتیجه تلاش یک نوازنده در سازش متبلور خواهد شد.»

امین جهانگیری از جمله هنرمندانی است که تحصیلات خود را در رشته موسیقی ایرانی به پایان رسانده و در حوزه نوازندگی به صورت تخصصی نیز نوازندگی ساز سنتور را دنبال می کند. این در حالی است که فراگیری نوازندگی نزد هنرمندانی چون اردوان کامکار، پشنگ کامکار، مجید کیانی و حضور گروه هایی چون «ژاو»، «میراث»، «آوای ماه» از جمله فعالیت ها و پیشینه جهانگیری در عرصه های اجرایی محسوب می شود.

اجرای برنامه در ایران و کشورهایی چون فرانسه، ازبکستان، قزاقستان، شرکت در جشنواره بین المللی موسیقی فجر، جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی، همکاری در تولید آلبوم های «گوهرافشان»، «جهان گذران»، «رروژ»، «بونگ دلی»، «شرق و غرب»، تدریس نوازندگی از جمله فعالیت های دیگر امین جهانگیری در عرصه موسیقی هستند.

آلبوم دیگری که طی روزهای گذشته در دسترس شنوندگان قرار گرفته اثری به نام «هم نوا با شیدا» با هنرمندی نوید قزوینه و خوانندگی حسن اسدزاده است که در ادامه تولید پروژه های موسیقایی این ۲ هنرمند با محوریت پیشگامان موسیقی و ادبیات ایران زمین منتشر شد.

تصنیف «بت چین»، تصنیف «دل شیدا»، تصنیف «عشق تو»، تصنیف «کیه کیه در می زنه»، تصنیف «رخ زیبا»، تصنیف «شب مهتاب» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند. این در حالی است که نوید قزوینه نوازنده تار، حسن اسدزاده خواننده، فرود خاموشیان نوازنده تارباس، مجید مظاهری نوازنده کمانچه، میلاد موسوی نوازنده سازهای کوبه ای گروه اجرایی آلبوم را تشکیل می دهند.

«هم نوا با باباطاهر»، «هم نوا با شهریار»، «هم نوا با عطار»، «هم نوا با مولانا»، «هم نوا با سعدی»، «هم نوا با حافظ» با هنرمندی نوید قزوینه و حسن اسدزاده آثار دیگری بودند که طی هفته های گذشته با این محوریت در دسترس مخاطبان قرار گرفته اند.