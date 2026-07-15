ارادت مردم مازندران به «آقای شهید ایران»؛ روایت همدلی

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: شب های مازندران حال و هوای دیگری دارد و خیابانهای منتهی به میادین آرامآرام مملو از مردمی می شود که از محلههای مختلف، از روستاهای اطراف و حتی از شهرهای همجوار آمده اند تا ارادتشان را به آقای شهید ایران نشان دهند.
میادینی که قرار است روایتگر شبی از همدلی، همبستگی و یادآوری خاطره رهبری باشد که همه ایران و امت های اسلامی او را «آقای شهید ایران» مینامند.
جمعیت لحظهبهلحظه بیشتر میشود، خانوادهها کنار هم ایستاده، مادران دست کودکانشان را گرفته اند و نوجوانان با شور و هیجان از میان جمعیت عبور میکنند تا در اجتماع همدلی شرکت کنند و این تنها یک قاب از شبهای مقاومت و اقتدار در مازندران است.
نور چراغهای میدان روی پرچمها میافتد و رنگ سبز، سفید و سرخ در میان موج جمعیت جلوهای متفاوت پیدا کرده است، گاهی صدای تکبیر از گوشهای بلند میشود و موجی از همراهی را در سراسر میدان ایجاد میکند.
اجتماع شبانه مردم در یکی از میدانهای اصلی ساری، جلوهای از همدلی، همبستگی و ارادت به «اقای شهید ایران» است؛ جایی که اقشار مختلف مردم با حضور در کنار یکدیگر، ضمن اجرای سرودهای حماسی و مذهبی، از وحدت، ایستادگی و مقاومت بهعنوان مهمترین سرمایه ملت ایران یاد کردند.
فضای میدان از ساعتها پیش از آغاز مراسم رنگ و بوی دیگری به خود گرفته بود. پرچمهای سهرنگ ایران در دستان مردم موج میزد، نوای سرودهای حماسی در فضای میدان طنینانداز است و خانوادهها در کنار جوانان، کودکان و سالمندان، تصویری از همبستگی و همراهی را به نمایش گذاشتند.
بسیاری از شرکتکنندگان، این اجتماع را فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای شهدا و نمایش وحدت ملی عنوان میکنند و حضور گسترده اقشار مختلف، فضای مراسم را به صحنهای از همدلی و همصدایی تبدیل کرده است.
ایستادگی را از رهبر شهید یاد گرفته ایم
در حاشیه این مراسم، خبرنگار مهر با چند تن از حاضران به گفتوگو نشست. حسین رضایی، از شرکتکنندگان، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت هستیم و ملت ایران هر زمان کنار یکدیگر ایستادهاند، توانستهاند از سختترین آزمونها عبور کنند.
وی افزود: ملت ایران ایستادگی را از رهبر شهید که خود را جانفدای ایران کرده است، فراگرفته و حضور مردم در این مراسم نشان میدهد که روحیه همبستگی همچنان در میان جامعه زنده است و مردم نسبت به سرنوشت کشور خود احساس مسئولیت دارند.
در گوشه دیگری از میدان، گروهی از نوجوانان با در دست داشتن پرچم ایران، سرودهای حماسی را همخوانی میکردند. خانوادهها نیز با تشویق آنان، فضای مراسم را پرشورتر کرده بودند.
فاطمه موسوی بانوی معلم ساروی گفت: آنچه امشب بیش از هر چیز دیده میشود، حضور نسلهای مختلف در کنار یکدیگر است و از این پس دانش آموزان باید الفبای ایران دوستی و مقاومت را از رهبر شهید بیاموزند که خود و خانواده اش را نثار ایران و اسلام کرده است.
وی افزود: انتقال فرهنگ ایثار، مسئولیتپذیری و همبستگی به نسل جوان، از مهمترین دستاوردهای اجتماعات شبانه و مقاومت برابر دشمنان است.
حضور کودکان در کنار والدین، یکی از جلوههای قابل توجه این مراسم بود. بسیاری از آنان پرچم ایران را در دست داشتند و همراه با جمعیت، سرودهای ملی را زمزمه میکردند.
دلتنگ آقای شهید هستیم
محمد امینی دانشجوی مازندرانی نیز گفت: این روزها بیش از هر زمان دیگر دلتنگ آقای شهیدمان هستیم، او بود که به ما عزت بخشید و یک وجب از خاک را به دشمن نداد و با افرادی مثل یزید بیعت نکرد.
وی اظهار کرد: نسل جوان علاقهمند است در کنار مردم برای آینده کشور نقشآفرینی کند. حضور امشب نشان داد که جوانان نسبت به مسائل اجتماعی و ملی بیتفاوت نیستند و اتحاد مردم، مهمترین عامل افزایش امید اجتماعی و تقویت سرمایه ملی است.
با آغاز اجرای گروه سرود، جمعیت با همخوانی اشعار حماسی، فضای میدان را سرشار از شور و احساس کرد. نور تلفنهای همراه در میان جمعیت، تصویری چشمنواز از همراهی مردم ایجاد کرده بود.
اکبر نادری از دیگر حاضران، گفت: فرزندان ما باید مفهوم همدلی، مسئولیت اجتماعی و عشق به میهن را از رهبر شهید بیاموزند و هر نسلی وظیفه دارد ارزشهای ملی و فرهنگی را به نسل بعد منتقل کند.
وی گفت: ایران کشوری با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی است و مردم آن بارها ثابت کردهاند که در بزنگاههای تاریخی، وحدت را بر هر اختلافی ترجیح دادهاند.
شرکتکنندگان در اجتماع مردمی شبانه در مازندران، با تأکید بر حفظ وحدت، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان، گفتند: ملت ایران در بزنگاههای تاریخی همواره با تکیه بر ایمان، همدلی و روحیه مقاومت توانسته است از سختترین آزمونها سربلند بیرون بیاید.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران نیز با بیان اینکه حضور مردم در این آیینها نشاندهنده پویایی و همبستگی امت اسلامی است، اظهار کرد: این ملت برای بسیاری از سیاستمداران جهان ناشناخته مانده، زیرا همواره در میدان حضور دارد و با جدیت در مسیر ولایت و رهبری حرکت میکند.
میدان را خالی نمیکنیم
حجتالاسلام محمد مهدی شریفتبار در ادامه با اشاره به نقش شهدا در شکلگیری هویت امروز کشور گفت: شهیدان والامقام در دوران دفاع مقدس معنای ولایت را بهخوبی درک کردند و راه را برای نسلهای بعدی روشن ساختند. هرکس بخواهد ملت حسینی را بشناسد، باید به فرهنگ عاشورا و قیام سیدالشهدا(ع) رجوع کند.
وی همچنین با نقل بخشهایی از وصیتنامه شهدا، بر ضرورت اطاعت از رهبری و پایداری در برابر دشمن تأکید کرد و گفت: به سرداران شهید عهد میبندیم که میدان را خالی نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد حق در برابر باطل تنها بماند.
جنگ روایتها پس از تشییع رهبر شهید؛ نبردی که در میدان رسانه ادامه دارد
سینا قربانی، کارشناس مسائل سیاسی و تحلیلگر رسانه، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد رسانهای تحولات اخیر اظهار کرد: در کنار آنچه در عرصه میدانی رخ میدهد، یک نبرد گسترده اطلاعاتی، رسانهای و شناختی نیز علیه ایران جریان دارد که هدف آن تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تغییر برداشت مخاطبان از واقعیتهای صحنه است.
وی با بیان اینکه تصاویر و روایتهای رسانهای نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به افکار عمومی دارند، افزود: بازتاب گسترده آیین تشییع و وداع با « آقای شهید ایران» در رسانههای بینالمللی، از جمله رسانههای غربی، نشان داد که این رویداد صرفاً یک مراسم داخلی نبود، بلکه به موضوعی مورد توجه افکار عمومی جهان تبدیل شد.
این تحلیلگر رسانه ادامه داد: هر تصویر و هر روایت میتواند در معادلات رسانهای اثرگذار باشد و به همین دلیل، امروز رقابت اصلی تنها در میدان نظامی نیست، بلکه در عرصه روایتسازی و اقناع افکار عمومی نیز دنبال میشود.
قربانی با اشاره به آنچه «جنگ روایتها» توصیف کرد، گفت: در این فضا، فعالان رسانهای و نیروهای حوزه اطلاعرسانی وظیفه دارند با روایت دقیق، مستند و بهموقع، از تحریف واقعیتها جلوگیری کنند و اجازه ندهند روایتهای جهتدار بر افکار عمومی غلبه پیدا کند.
وی همچنین با اشاره به پیوند تحولات منطقهای با عرصه رسانه تصریح کرد: رخدادهای تهران تا کربلا، علاوه بر ابعاد سیاسی و اجتماعی، حامل پیامهای منطقهای نیز هستند و رسانهها تلاش میکنند این پیامها را در چارچوب روایتهای متفاوت بازنمایی کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی در پایان تأکید کرد: در شرایط کنونی، موفقیت در عرصه رسانه و جنگ شناختی، نیازمند انسجام، تولید محتوای حرفهای، روایتسازی مؤثر و حضور فعال در فضای رسانهای داخلی و بینالمللی است.
اجتماع شبانه مردم در شهرهای مازندران با حضور گسترده خانوادهها، جوانان، بانوان و اقشار مختلف مردم برگزار میشود و شرکتکنندگان در این مراسم به ساحت آقای شهید ایران عرض ادب می کنند.
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