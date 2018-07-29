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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶

حاجی دلیگانی در صحن مجلس:

آثاری از تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی در زندگی مردم نمی بینیم

آثاری از تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی در زندگی مردم نمی بینیم

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: از اردیبهشت ماه شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل شده است و در حالی که از تشکیل این شورا سه ماه می گذرد، آثاری از تصمیمات این شورا در زندگی مردم نمی بینیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در تذکری گفت: از اردیبهشت ماه شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل شده است و در حالی که از تشکیل این شورا سه ماه می گذرد، آثاری از تصمیمات این شورا در زندگی مردم نمی بینیم.

وی از پزشکیان خواست گزارشی از تصمیمات این شورا به مجلس ارائه شود.

حاجی دلیگانی ادامه داد: وضعیت بازار سکه و ارز به گونه ای شده است که نه کسی کالا می فروشد و نه کسی می تواند کالایی بخرد.

در ادامه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: صحبت می کنیم و اگر لازم شد به مجلس گزارش می دهیم.

کد مطلب 4359988

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