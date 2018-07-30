به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران شرایط خوبی را تجربه نمی کند و این شرایط انتقاد بسیاری از پیشکسوتان این باشگاه را به همراه دارد.

هادی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط این باشگاه اظهار داشت: روزهایی را در استقلال شاهد هستیم که در تاریخ آن بی سابقه است. نقل و انتقالات در این فصل در حد فاجعه بود.

دروازه بان پیشین آبی پوشان در ادامه تصریح کرد: ملاکم برای قضاوت در خصوص این تیم بازی با پیکان نیست. بلکه شرایط کلی تیم است. حتی اگر استقلال برنده دیدار با پیکان هم بود من همین صحبتها را می‌کردم و این انتقاد را به آن وارد می‌دانستم.

وی افزود: عمق فاجعه در استقلال جایی است که برای یک بازی با احتساب چند بازیکن جوان و جدید، باز هم ناچار می شوند یکی دو بازیکن مصدوم را با زحمت آماده این بازی کنند تا یازده بازیکن ثابت جور شود. لااقل من یکی به یاد ندارم استقلال چنین روزهایی را در تاریخ تجربه کرده باشد.

طباطبایی بیان داشت: با یک حساب ساده سرانگشتی می‌توان به این واقعیت رسید که نقل و انتقالات این تیم فاجعه بار بوده است. تیام، جباروف، سید مجید، امید و نورافکن ۵ بازیکن ثابت این تیم بودند که جدا شدند. به عبارتی ۵۰ درصد تیمی که قهرمان جام حذفی شد و به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان رسید از این تیم جدا شد و در مقابل چه بازیکنانی جذب شدند. همه بازیکنانی که به جای این ۵ بازیکن جذب شدند فاصله بسیار زیادی با آنها دارند و این نشان می‌دهد نقل و انتقالات این تیم ضعیف بوده و نمره قبولی نمی گیرد.

پیشکسوت آبی‌ها بیان داشت: همه بازیکنان جدید و جوانی که جذب تیم شدند جوان، مستعد و آینده دار هستند که حتما در آینده حرفهای زیادی برای گفتن دارند. اما باید بگویم استقلال به بازیکنی نیاز دارد که در کنار این جوانان در همان سال اول حضورش در این تیم بتواند بار آن را بر دوش بکشد. شرایط استقلال طوری است که باید هر سال در کورس باشد.

وی در ادامه بیان داشت: نگرانی بزرگ من از لیگ قهرمانان آسیا و دیدار با السد است. کمتر از یک ماه دیگر به این بازی باقی مانده اما تیم ما کامل نیست. آقای فتحی از مدیران با سابقه فوتبالی است و درایت بالایی دارد. کار ایشان برای آماده سازی تیم تا روز دیدار با السد بسیار سخت است.