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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

شعار «مرگ بر آمریکا» زائران در رواق دارالذکر

شعار «مرگ بر آمریکا» زائران در رواق دارالذکر

مشهد- در این فیلم حال و هوای رواق دارالذکر و شعار مرگ بر آمریکای زائران را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6936759

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