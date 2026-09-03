https://mehrnews.com/x3cY7x ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ کد مطلب 6936759 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ شعار «مرگ بر آمریکا» زائران در رواق دارالذکر مشهد- در این فیلم حال و هوای رواق دارالذکر و شعار مرگ بر آمریکای زائران را مشاهده میکنید. دریافت 4 MB کد مطلب 6936759 کپی شد مطالب مرتبط آیین تجدید میثاق فرماندهان پدافند هوایی ارتش با رهبر شهید در حرم رضوی قرار مشهدی ها به شب ۱۸۸ رسید حال و هوای رواق دارالذکر؛ زیارت مزار نورانی رهبر شهید حضور زائران از اقصی نقاط کشور به حرم رضوی همزمان با میلاد پیامبر(ص) برچسبها رواق دارالذکر رهبر شهید مشهد
نظر شما