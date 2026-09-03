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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳

واکنش مردم مشگین شهر به زلزله ۱۳۴۷ فردوس خراسان جنوبی

واکنش مردم مشگین شهر به زلزله ۱۳۴۷ فردوس خراسان جنوبی

مشگین- مردم مشگین شهر در اجتماع شبانه با چند پرسش مواجه شدند؛ واکنش آنان را در گفتگو با خبرنگار مهر مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6936738

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