https://mehrnews.com/x3cY76 ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ کد مطلب 6936738 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ واکنش مردم مشگین شهر به زلزله ۱۳۴۷ فردوس خراسان جنوبی مشگین- مردم مشگین شهر در اجتماع شبانه با چند پرسش مواجه شدند؛ واکنش آنان را در گفتگو با خبرنگار مهر مشاهده میکنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6936738 کپی شد مطالب مرتبط واکنش مردم اردبیل به زلزله ۱۳۴۷ فردوس خراسان جنوبی میدانداری مردم ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح مردم شیراز طلبه جهادی زلزله شهر فردوس در سال ۱۳۴۷ را میشناسند؟ خروش حماسی مردم انقلابی مشگین شهر توقیف بیش از ۵۰ خودروی هنجارشکن در مشگینشهر نمایش اتحاد و اقتدار سلماسیها در اجتماع شبانه اتحاد و همدلی مردم، راه مقابله با توطئههای دشمن است ۹۵ درصد موقوفات اردبیل سنددار شد اجتماع حماسی مردم انقلابی مشگین برچسبها زلزله تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما