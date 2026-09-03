سالن ورزشی شهید هندویان با حضور وزیر آموزش و پرورش در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهرهبرداری از سالن ورزشی مجتمع آموزشی و پرورشی شهید مهدی هندویان در منطقه خیابان شهید فراشاهی قم، شامگاه پنجشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان و دانشآموزان برگزار شد.
علیرضا کاظمی در این مراسم در سخنانی، با اشاره به آثار حضور خیرین در عرصه تعلیم و تربیت اظهار کرد: برکات و ثمرات مشارکت خیرین در نظام آموزشی کشور امروز در قالب فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی قابل مشاهده است.
وی با گرامیداشت یاد درگذشتگان و بانیان اقدامات خیرخواهانه افزود: لازم است از همه دلسوزان و نیکاندیشانی که در مسیر تقویت نظام تعلیم و تربیت گام برداشتهاند، قدردانی شود و آثار ارزشمند اقدامات آنان برای نسلهای آینده نیز حفظ شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش خیرین در تأمین زیرساختهای مورد نیاز مدارس و مراکز آموزشی ادامه داد: بخشی از نیکوکاران با اهدای زمین، نخستین گام را برای ایجاد فضاهای آموزشی و تربیتی برمیدارند و زمینه ساخت مجموعههایی را فراهم میکنند که سالها مورد استفاده دانشآموزان و جامعه فرهنگی قرار خواهد گرفت.
کاظمی در ادامه از اقدام خیرخواهانه شفیعی ورزنه در واگذاری زمین برای اجرای طرحهای آموزشی و تربیتی تقدیر کرد و گفت: اهدای زمین برای احداث فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی اقدامی ماندگار است که آثار آن در زندگی و آینده دانشآموزان نمود پیدا میکند.
وی با اشاره به اهمیت اقدامات خیرخواهانه در حوزه تعلیم و تربیت اظهار کرد: حضور خیرین در این عرصه تنها به ساخت یک بنا یا ایجاد یک فضای فیزیکی محدود نمیشود، بلکه زمینهای برای فراهم شدن بستر رشد، آموزش و تربیت نسل آینده ایجاد میکند.
وزیر آموزش و پرورش با بازخوانی بخشی از آیه ۴۶ سوره کهف، بر ماندگاری اعمال صالح تأکید کرد و افزود: هیچ عمل صالحی بهتر از فراهم کردن زمینه هدایت و سعادت انسان نیست و اقداماتی که با چنین نیتی در مسیر تعلیم و تربیت انجام میشود، از ارزش و جایگاه ویژهای برخوردار است.
کاظمی خطاب به دانشآموزان حاضر در این مراسم گفت: قدر خیرین و نیکاندیشانی را که برای فراهم شدن این امکانات تلاش کردهاند، بدانید و در نگهداری صحیح از فضاهای ایجادشده کوشا باشید.
وی ادامه داد: استفاده مناسب و بهینه از امکاناتی که با تلاش خیرین و دلسوزان نظام تعلیم و تربیت فراهم شده است، میتواند زمینه بهرهمندی بهتر دانشآموزان از این ظرفیتها را فراهم کند.
در پایان مراسم نیز بهصورت نمادین دیداری ورزشی میان دو تیم متشکل از دانشآموزان و مسئولان در زمین والیبال این مجموعه برگزار شد.
قم- سالن ورزشی مجتمع آموزشی و پرورشی شهید مهدی هندویان در قم با حضور وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان و خیرین به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهرهبرداری از سالن ورزشی مجتمع آموزشی و پرورشی شهید مهدی هندویان در منطقه خیابان شهید فراشاهی قم، شامگاه پنجشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان و دانشآموزان برگزار شد.
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