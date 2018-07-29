الزامات سختگیرانه مجلس برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید

حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه امروز کمیسیون اقتصاد گفت: در جلسه امروز کلیات و جزییات گزارش کمیسیون اقتصادی از لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید به تصویب رسید.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه، دولت خواستار ایجاد ۸ منطقه آزاد جدید و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید بود که در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد نمایندگان مبنی بر ایجاد ۶۹ منطقه ویژه اقتصادی جدید نیز به تصویب رسید.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی شرایط و الزاماتی را به لایحه دولت برای ایجاد مناطق آزاد جدید اضافه کرد، گفت: محدوده جغرافیایی مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی تا ۹۰ درصد کوچک شد تا بتوانند زیرساخت های لازم را ایجاد کنند علاوه بر این فنس کشی را جزو الزامات ایجاد مناطق آزاد قرار دادیم.

وی ادامه داد: ایجاد گمرکات در ورودی و خروجی، نیز از الزامات ایجاد مناطق آزاد است که اگر این الزامات رعایت نشود نمی توانند از امتیازات مناطق آزاد استفاده کنند.

حسینی گفت: علاوه بر این طرح جامع مناطق آزاد باید ظرف یک و نیم سال تا دو سال تهیه شود و قبل از تهیه طرح جامع اجازه واگذاری وجود ندارد مگر ۱۵ درصد از زمین ها، واردات کالا به صورت مسافرتی ممنوع شد و مشمول معافیت مالیاتی نیست، واردات خودرو به مناطق آزاد فقط توسط فعالان اقتصادی در آن منطقه انجام می شود و حق تردد به خارج از منطقه را ندارند. هر شش یک بار نیز دبیر مناطق آزاد باید گزارشی از روند اجرای این قانون به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.

وی تاکید کرد: در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از مناطق آزاد به عنوان یک پتانسیل پیشران اقتصادی نام برده شده است تا در جهت تولید و صادرات گام بردارد. این الزامات نیز در همین راستا به تصویب رسید.

حسینی در خصوص الزامات و شروع ایجاد مناطق ویژه اقتصادی نیز گفت: مناطق ویژه اقتصادی باید توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شود و بخش های دولتی اجازه سرمایه گذاری در مناطق ویژه را ندارند بنابراین توانمندی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این مناطق باید به تصویب شورای عالی اقتصاد برسد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: علاوه بر این باید شورای برنامه ریزی استان زیرساخت های مناطق ویژه از جمله زمین، آب، برق و گاز را آماده کرده و به شورای عالی اقتصاد اعلام کند.