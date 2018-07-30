حجت الاسلام سیدصادق طباطبایینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گذشت سه سال از فاجعه منا و در خصوص پیگیری پرونده این فاجعه و تشکیل کمیته حقیقت یاب اظهارداشت: ما در این حادثه، با مجموعه ای در مقابل خودمان مواجه هستیم که نسبت به حقوق زائران تمکین نمیکنند.
وی ادامه داد: من فکر می کنم که از جهت پیگیری ها، حداقل در مجموعه سازمان حج و زیارت در هر مذاکره ای این مسئله مطرح شده و ما نیز در کمیسیون فرهنگی این موضوع را بارها سوال کرده ایم اما پیگیری بینالمللی آن برعهده وزارت خارجه است که اطلاع نداریم این پیگیری ها چقدر جدی بوده و چه نتایجی حاصل شده است.
هنوز دیه شهدای منا و مسجدالحرام پرداخت نشده است
طباطبایی نژاد تصریح کرد: در خصوص فاجعه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام که منجر به شهادت و مجروحیت جمعی از زائران از جمله زائران ایرانی شد، ابتدا اعلام کردند که دیه شهدا را میدهند اما بعدها تعلل کردند تا اینکه اخیرا به گفته آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت، دیه زائران برخی کشورها را شروع کرده اند و ایران هم وارد عمل شده تا دیه را بگیرد اما هنوز مبلغی پرداخت نشده است.
سعودیها طبق قاعده «قتیلالزحام» مسئول هستند
وی افزود: در خصوص فاجعه منا هم سعودی ها در قالب قاعده فقهی «قتیلالزحام» مسئول هستند و اگر چه عمدی بودن حادثه را نمی پذیرند اما حداقل طبق این قاعده فقهی باید دیه شهدا را پرداخت کنند.
دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: این قاعده فقهی در مذاکرات سازمان حج و زیارت با سعودی ها گوشزد شده، اما آنها فقط گفته اند که بررسی میکنیم و هنوز پاسخ روشنی نداده اند.
گزارشی از وزارت خارجه درباره پیگیری تشکیل «کمیته حقیقتیاب» نداشتهایم
طباطبایی نژاد در خصوص ساز و کار تشکیل «کمیته حقیقتیاب فاجعه منا» که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار دارد، اظهارداشت: به نظر می رسد باید از همه ظرفیت ها از جمله سازمان ملل متحد، یونسکو، نهادهای بینالمللی مرتبط با حج و به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی برای تشکیل این کمیته حقیقتیاب استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه روابط دوجانبه ما با عربستان قطع است و در آنجا سفارتخانه ای نداریم و بیشترین روابط با عربستان فعلا با سازمان حج و زیارت است، این سازمان پیگیر کار است اما در بُعد بینالمللی باید فشار بیشتری آورده شود.
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش موفقی از پیگیری تشکیل این کمیته حقیقتیاب از سوی وزارت خارجه نداشته ایم، گفت: تلاش مستمر سازمان حج و زیارت هم تاکنون به نتیجه نرسیده است.
طباطبایی نژاد تصریح کرد: با توجه به تنشهایی که عربستان ایجاد کرده، فکر می کنم با مذاکره صِرف به جایی نخواهیم رسید و باید با استفاده از یک نهاد بین المللی و حقوقی آنها را تحت فشار قرار دهیم و این موضوع را نیز باید کارشناسان مربوطه بررسی کرده و راهکار آن را پیدا کنند؛ چرا که قطعا سعودی ها به حقوق زائران قربانی منا تمکین نخواهند کرد.
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