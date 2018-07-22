حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گذشت سه سال از فاجعه منا و فرارسیدن موعد اعزام حجاج ایرانی به مناسک حج، با تاکید بر ضرورت پیگیری پرونده فاجعه منا اظهارداشت: وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه دیپلماسی کشور وظیفه پیگیری این فاجعه را بر عهده داشته، اما متاسفانه نه تنها ورود جدی به این مسئله نداشته اند، بلکه توجیهشان هم این بوده است که این موضوع باعث تنش بین دو کشور میشود.
وی تصریح کرد: با این سیاست غلط، زمینه هتک حرمتهای بالاتری فراهم شده، چرا که ممکن است سعودیها دیوانگی سه سال قبل را دوباره به اشکال دیگری و به صورت شدیدتر تکرار کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واقعیت تلخ ماجرا این است که ما در پیگیری پرونده فاجعه منا ضعیف عمل کردهایم؛ اگر در همان مقطع وقوع فاجعه، نخبگان جهان اسلام را گردهم میآوردیم و مخصوصاً با مشارکت کشورهایی که زائرانشان در این فاجعه به شهادت رسیده اند یک دبیرخانه فعال ایجاد میشد، شاید تا امروز نتایج بهتری از پیگیری این پرونده به دست آمده بود.
پژمان فر با بیان اینکه در یک سال اخیر نیز گزارش روشنی از روند پیگیری این پرونده به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه نشده، گفت: حتی وقتی هم در قالب سوال این موضوع مطرح شده، عمدتا با فرافکنی پاسخ داده میشود.
وی با اشاره به تاکید چندباره رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تشکیل «کمیته حقیقتیاب» برای تعیین مقصران فاجعه منا و برخورد با آنها اظهار داشت: تشکیل این کمیته باید در قالب یک جریان بین مسلمین مطرح و دنبال شود و نباید حکام بیلیاقت سعودی احساس کنند که هر کاری بخواهند میتوانند در قبال حرم امن الهی و زائران آن انجام دهند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: تشکیل این کمیته در قالب های مختلف از جمله با مشارکت سازمان کنفرانس اسلامی میتواند دنبال شود که پیگیری آن وظیفه دستگاههای مسئول از جمله وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت است.
پژمان فر با انتقاد از تعلل در پیگیری جدی پرونده فاجعه منا تصریح کرد: دیگران باید پاسخ دهند که در طی این سه سال چند بار ولو در حد یک اشاره، مسئله منا را با سعودیها مطرح کردهاند!؟ ضعف در پیگیری پرونده فاجعه منا نشان رویکرد خاص برخیهاست.
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