به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمودرضا خواجه نصیری گفت: زمانی که سیاستی اتخاذ شده در مورد محدودیت های رانتی موجود در فضای شرکتها به خصوص در تخصیص ارز و نحوه قیمتگذاری حذف و در فضای بازار سرمایه و فضای اقتصادی کشور پخش می شود ؛ ناخودآگاه بورس رونق گرفته و در پی آن التهابات غیرعادی در بازار طلا و ارز و بازارهای غیرمولد کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره به روش های جذب نقدینگی که در تمام دنیا به کار می رود تصریح کرد: بانک مرکزی اگر می خواهد تغییری در سیاست های خود بدهد که مبتنی بر موفقیت و به نفع کشور باشد و درعین حال فضای سفته بازی در بازارهای موازی غیرمولد حذف کند، بهتر است که نگاهی به شاخص بورس انداخته و وضعیت آن رارصد کند.

به گفته خواجه نصیری، دیر یا زود ،این شاخص به چشم تصمیم سازان اقتصادی کشور خواهد آمد و سیاست گذاران متوجه خواهند شد که حتی یک التهاب ایجاد شده را می توانند با ضربه گیر بورس به عنوان جاذب نقدینگی مدیریت کنند.

وی افزود: بنابراین در این مسیر هرگونه سیاست اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی که از یک سو منجر به حذف رانت و از سوی دیگر فرصت سرمایه گذاری با محور تولید و توسعه کشور را ایجاد کند باید مهم و قابل توجه باشد .

به اعتقاد معاون سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، سیاست گذاران اقتصادی کشور نباید صرفا به اعداد قیمت عرضه اولیه کالا و عرضه ارز توجه کرده بلکه باید قیمت نهایی مصرف کننده مدنظر داشته باشند.

خواجه نصیری تصریح کرد: زمانی که سیاستی اتخاذ شود که عملا مدافع حقوق تولید کنندگان و افزایش حاشیه سود شرکتها باشد ؛ به مرور زمان نقدینگی به سمت مولدش جذب خواهدشد و ضربه های که ما از نبود بازار متشکل می خوریم ؛نخواهیم خورد .

معاون سابق نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس تصریح کرد: از سوی دیگر وقتی در مصاحبه های مدیران بانک مرکزی یا سایر مسئولان بحث تهدید و دست های پشت پرده برای اتفاقات مطرح می شود ؛ تنها راه این است که نقدینگی را به سمت بازار متشکل و قابل نظارت و کنترل سوق دهیم که هر گونه ابهام در اختلال و به هم ریزی بازارها از بین برود .

به گفته وی، در چنین بازار متشکلی است که جریان نقدینگی به سمت مولد و کارا بودن سوق یافته و هرگونه دستکاری و عدم شفافیت در آن قابل پیشگیری است و در لحظه می توان آن را کنترل کرد تا مانع از اتفاقات پیش روی باشد.

خواجه نصیری با بیان اینکه به نظر می رسد تغییر مدیریت بانک مرکزی در فضای حال حاضر در فضای اقتصادی کشور یک نشانه از امیدواری به تغییر تفکر بانک مرکزی از یک تفکر محدود کننده است خاطرنشان کرد: تغییر از یک تفکر محدود کننده ،بدون توجه به بازار سرمایه ، بازار آزاد و اهرمهای خودکار کنترل بازار بر اساس سیستم عرضه و تقاضا و تخصیص بهینه در ساختار اقتصاد آزاد و در وضعیت شفاف یک نشانه امیدواری است .

وی افزود: در چنین چارچوبی می توان به این سمت حرکت کرد که سرمایه گذاری در بخش های مختلف افزایش و منابع ازدل بازارهای غیر مولد بیرون کشیده شده و اطمینان مردم را افزایش و در پی ان التهاب را کمتر کرد و قطعا از این منظر امکان بازگشت سرمایه از دست رفته مردم از طریق سرمایه گذاری مولد پیش خواهد آمد.