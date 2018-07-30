ارسال پرونده جزایری به تهران/دستگیری اخلالگران اقتصادی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای پس از جلسه مسئولان عالی قضایی اظهار داشت: با توجه به نحوه خروج از کشور شهرام جزایری و پیشنهاد رشوه ای که داده است قطعا به پرونده او رسیدگی خواهد شد و به علت سوابقی که از قبل داشته رسیدگی به پرونده او نیز در تهران انجام خواهد شد و بر همین اساس هم خود نامبرده و هم پرونده اش به تهران منتقل می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به تعداد دستگیرشدگان اخلالگران اقتصادی کشور افزوده شده است، گفت: تا دیشب ۲۹ نفر را اعلام کردیم و هنوز اطلاع کسب نکردم که آنها که قرار بود دیشب و امروز هم دستگیر شوند، دستگیر شدند یا نه؟

محسنی اژه ای عنوان اتهامی دستگیرشدگان را معاونت و مباشرت در اخلال اقتصادی خواند و افزود: در میان دستگیرشدگان افرادی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت هستند.

وی درباره زمان برگزاری دادگاه این متهمان گفت: نمی توان زمان دقیقی تعیین کرد چون باید تشریفات قضایی طی و کیفرخواست نیز صادر شود.

به گزارش صدا و سیما محسنی اژه ای خطاب به مردم بیان داشت: به طور قطع این پرونده با سرعت هرچه بیشتر پیگیری خواهد شد. مردم تصور نکنند که اگر فردی دستگیر شد فردا می توان او را محاکمه کرد، باید مراحل قضایی طی شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره جلسه امروز مسئولان قضایی افزود: امروز هم با حضور رئیس قوه قضاییه در خصوص نحوه اطلاع رسانی در قوه قضاییه بحث و تبادل نظر شد که فکر می کنم با تصویب تصمیمات صورت گرفته تحول خوبی در نحوه اطلاع رسانی قوه قضاییه ایجاد شود.