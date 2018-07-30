جراحی بزرگ در شبکه توزیع آب بافت مرکزی زنجان/ پرت آب بسیار بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، اسرافیل نیازی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان از جراحی بزرگی در شبکه توزیع آب بافت فرسوده شهر زنجان خبر داد و افزود: با اجرای این پروژه شاهد صرفه جویی قابل توجهی در هدر رفت آب خواهیم بود.

وی ادامه داد: این پروژه که از یک ماه اخیر عملیات اجرایی آن آغاز شده با اعتباری بالغ بر ۴/۳ (سه و چهاردهم) میلیارد تومان در سه فاز در اضلاع شمالی، جنوبی و میانه بافت فرسوده شهر زنجان در مسیر ۱۴ کیلومتری انجام می‌شود.

به گفته نیازی هر سه فاز این پروژه باید تا پایان سال جاری به اتمام برسد و در صورت تحقق این امر علاوه بر اصلاح سه لاین شمال، جنوب و لاین میانی محورهای اطراف نیز بازسازی می‌شوند.

وی ادامه داد: از ضرورت‌های اصلاح شبکه توزیع آب شرب بافت فرسوده شهر زنجان، می‌توان به رفع چالش‌های مربوط به هدر رفت بالای آب، آمار بالای اتفاقات و حوادث این منطقه، خطرات مرتبط بر تاریخی و ارزشمند بودن بازار زنجان اشاره کرد.

مدیر کل دفتر فنی ترافیک و حمل و نقل استانداری زنجان، در این خصوص می‌افزاید: با توجه به قدیمی بودن لوله‌های آب این مناطق، پرت آب در برخی نقاط بسیار بالاست بنابراین در شرایطی که با کمبود آب شرب و بحران آب مواجهیم و استان زنجان جز ۱۳ شهر با تنش آبی است کاهش هدر رفت آب و حفظ منابع موجود امری اجتناب ناپذیر است.

نیازی یادآور می‌شود: سالانه هزینه‌های مضاعف و پیش بینی نشده‌ی ناشی از شکستگی‌های شبکه فرسوده آب و در نهایت تخریب اماکن و ساختمان‌های موجود به این شرکت تحمیل و نارضایتی‌های بسیاری را در پی دارد.

وی با اشاره به تاریخی و ارزشمندی بافت منطقه بازار زنجان گفت: کاهش نشت آب می‌تواند عمر آثار تاریخی موجود در منطقه را با کاهش عملیات تخریب ناشی از شکستگی‌های مکرر و کاهش رطوبت و عدم نفوذ آب به ساختمان‌های موجود افزایش دهد.

نیازی همچنین حفظ سلامت و بهداشت آب و نیز ساماندهی انشعابات غیر مجاز و تسهیل در اعطای انشعاب به ساکنین این منطقه را از دیگر مزایای اصلاح شبکه توزیع آب بافت فرسوده شهر زنجان برشمرد.

وی ادامه داد: در فاز نخست پروژه اصلاح شبکه توزیع آب بافت مرکزی شهر زنجان، حدفاصل میدان انقلاب تا سبزه میدان در حال اجراست و این امر دربازآفرینی بافت فرسوده شهری بسیار مؤثر واقع می‌شود.