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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۵۳

واکنش رسمی کویت به ناتوی عربی

واکنش رسمی کویت به ناتوی عربی

معاون وزیر خارجه کویت به طور رسمی به آنچه ائتلاف استراتژیک خاورمیانه یا ناتوی عربی نامیده می شود، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کویت به عنوان اولین کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به گزارش های مربوط به تلاش های آمریکا برای تشکیل ناتوی عربی برای مقابله با آنچه خطر ایران خوانده می شود، واکنش نشان داد.

خالد الجارالله معاون وزیر خارجه کویت در این باره گفت: طرحهایی به کویت درباره ائتلاف راهبردی در منطقه خاورمیانه داده شده است که مورد استقبال و بررسی از سوی رهبران کویت است.

وی افزود: رایزنی هایی با طرف آمریکایی درباره توضیحات بیشتر درباره این طرح انجام خواهد شد.

شایان ذکر است که منابع آمریکایی و عربی از تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تشکیل ائتلاف امنیتی و سیاسی جدید با کشورهای حوزه خلیج فارس، مصر و اردن با هدف مقابله با ایران خبر داده اند و اینکه کاخ سفید خواستار تقویت همکاری با این کشورها در زمینه دفاع موشکی، آموزش نظامی، مبارزه با تروریسم و موضوعات دیگری مانند حمایت از روابط اقتصادی و دیپلماتیک منطقه ای است.

این طرحی است که به گفته مقامات کاخ سفید و خاورمیانه ای نسخه ای از ناتو یا ناتوی عربی است. دولت ترامپ امیدوار است که این ائتلاف که موقتا نام ائتلاف استراتژیک خاورمیانه نامگذاری شده است در جریان نشست ۱۲ و ۱۳ اکتبر آینده در واشنگتن مورد بررسی و رونمایی قرار دهد. آمریکا با الگوگرفتن از ناتو، در پی تشکیل سازمانی به نام «ائتلاف راهبردی خاورمیانه» است که هدف آن مبارزه با نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه است.طرح ایجاد پیمان امنیتی قبل از سفر یکسال قبل ترامپ به عربستان از سوی مسئولان سعودی مطرح شد. طبق ادعای مقامات کاخ سفید؛ هدف از ائتلاف استراتژیک خاورمیانه، مقابله با تروریسم و افراط گرایی ایرانی و تثبیت صلح در خاورمیانه است!

کد مطلب 4361353

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
      1 0
      پاسخ
      امریکا الان به راحتی از اعضای ناتو باج گیری می کند و می گوید که باید بیشتر از گذشته پرداخت داشته باشند. با گرد آوردن کشورهای عربی در قالب ناتوی جدید می خواهد گاوهای شیرده خود را به شکل گله در آورد .

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