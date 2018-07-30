حیات کشاورزی در گرو مدیریت صحیح آب/ الگوی کشت تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر در سالهای اخیر با روند نزولی بارندگی روبرو بوده است و خشکسالیهای اخیر در استان بوشهر و استانهای همجوار باعث شده تا آورد رودخانهها و سفرههای زیرزمینی با افت شدید روبرو شوند.
در کنار کاهش آبدهی رودخانهها و افت شدید سفرههای زیرزمینی، برداشت از منابع آبی موجود نیز به صورت بیرویه توسط کشاورزان انجام میشود که شرایط را برای تامین آب مورد نیاز سخت و سختتر کرده است.
شهرستانهایی جنوبی استان بوشهر ظرفیتهای بسیار مهمی در تولید گوجه فرنگی خارج از فصل دارند و البته کشاورزان این شهرستانها در کاشت و تولید دیگر محصولات نیز فعالیت دارند.
نشست هماندیشی مدیریت بحران آب و بحران کشت و توسعه گلخانهها عصر دوشنبه با حضور مدیران منابع آب استان بوشهر، معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر و کشاورزانی از شهرستانهای دشتی، عسلویه، جم، کنگان به میزبانی دیر برگزار شد.
لزوم تغییر الگوی کشت
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با تشریح وضعیت منابع آبی استان بوشهر بر لزوم مدیریت صحیح آب تاکید کرد و گفت: کشاورزان باید پلیس آب و ضامن مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی باشند.
خسرو عمرانی خواستار همکاری همه کشاورزان در وضعیت موجود شد و اظهار داشت: باید با تولید منطقی و تکنیکهای جدید در بخش کشاورزی در مصرف آب صرفه جویی داشته باشیم.
وی با تاکید بر انتقال کشتهای فضای باز به کشتهای گلخانهای و داربستی، افزود: تغییر الگوی کشت، مهترین راهکار اساسی برای مقابله با آب در کشور خواهد بود.
لزوم استفاده از شیوه نوین آبیاری
فرماندار شهرستان دیر از کشاورزی به عنوان سرمایه این شهرستان نام برد و گفت: با توجه به بحران در کشور به ویژه در استان بوشهر، کشاورزی گلخانهای و آبیاری قطرهای باید به یک فرهنگ عمومی در بین کشاورزان تبدیل شود.
حمزه اعتماد با بیان اینکه شهرستان دیر قطب تولید گوجه فرنگی خارج از فصل است، اظهار داشت: باید با آموزش، فرهنگ سازی و ارائه راهکارهای تأثیر گذار در استفاده صحیح از منابع آب تلاش کنیم.
اعتماد افزود: با توجه به خشکسالی پیش آمده تنها راه برون رفت از این بحران، انتقال کشتهای فضای باز به کشت گلخانه است و حمایت دولت و بانکها فرصت بسیار خوب برای دستیابی به این امر است.
فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی و نیز حفر چاههای غیرمجاز و برداشتهای اضافه از چاهها برای مصرف در کشاورزی از جمله مهمترین عوامل کاهش آب است، گفت: با فرهنگسازی توسط رسانهها و نهادهای متولی می توان مصرف آب را مدیریت کرد.
کاهش سطح زیر کشت و کشت گلخانهای
امام جمعه دیر نیز در این نشست گفت: وضعیت امروز منابع آب عملکرد همه دستگاههایی است که میبایست سالها قبل در بحث بحران آب کار می کردند و با تخلفات برخورد جدی صورت می گرفت.
حجتالاسلام سید علی حسینی با بیان اینکه آب مهمترین عامل حیاط انسانی است، اظهار داشت: ۱۱ سال است که استان بوشهر دچار خشکسالی است و مصرف بی رویه در آب شرب خانگی یکی از مشکلاتی است که می بایست به درستی مدیریت و به صورت جدی به آن پرداخته شود.
حسینی، با بیان اینکه سالها پیش که دچار بحران آب نبودیم می بایست این جلسات و همایشها گرفته میشد، تصریح کرد: ترویج روش های نوین آبیاری، کاهش سطح زیر کشت و کشت گلخانهای باید به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود و نقش سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه از همه دستگاهها پررنگتر است.
امام جمعه دیر با اشاره به تلاشهای شبانهروزی دشمن در ناکارآمد نشان دادن خدمات نظام اسلامی، گفت: اگر بخواهیم وابستگی ها را کاهش دهیم و دشمنان نظام را مایوس و نا امید سازیم همدلی بین مردم و مسئولان لازم و ضروری است.
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