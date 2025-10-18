به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح شنبه در آئین معارفه مدیر جدید اداره جهاد کشاورزی عسلویه اظهار کرد: کشاورزی از وزارت خانه‌های کلیدی و اثر گذار دولت است که امنیت غذایی مردم را تأمین می‌کند و از این جهت بسیار حائز اهمیت است و از ارکان اساسی و راهبردی دولت است.

وی تغییر و تحول در هر اداره و سازمان را نشانه تحرک و پویایی دانست و افزود: این تغییر و تحولات چه در شهرستان استان و کشور به روند توسعه کمک می‌کند و زمینه ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم فراهم می‌کند.

فرماندار عسلویه با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در شهرستان تاکید کرد: توجه به این بخش باید با جدیت دنبال شود. با توجه به صنعتی بودن و نیاز بازار، بخش زیادی از تولیدات کشاورزی از خارج شهرستان وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: برای تغییر در مدیریت بازار، امنیت غدایی، مصرف بهینه وکاهش قیمت‌ها باید به سمت نظارت قوی‌تر تولید بیشتر و با کیفیت به ویژه با استفاده از فناوری‌های نوین به خصوص کشت‌های گلخانه‌ای که مصرف آب کمتری دارند برویم.

فرماندار عسلویه تصریح کرد: جهت گیری بخش کشاورزی شهرستان باید به سمت مردم هدایت شود از تجارب کشاورزان بومی استفاده کنیم به صورتی که بخش زیادی از نیاز بازار محصولات کشاورزی در شهرستان را خود مردم این منطقه تامین کنند.

وی تاکید کرد: مدیران مشکلات بخش کشاورزی را احصاء و چالش‌ها را شناسایی کنند و اجازه ندهند کشاورزان برای تامین اقلام مورد نیاز خود در سختی باشند فرآیندها را اصلاح کنید که عزت وکرامت کشاورزان حفظ شود.

مرتضی بحرانی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گزارشی از وضعیت جهاد کشاورزی شهرستان وحوزه های فعالیت انها ارائه داد و از همکاری وحمایت فرماندار قدردانی کرد.

در پایان این نشست از تلاش‌های حبیب اله علوی نژاد مدیر کشاورزی تقدیر و تکریم شد و رامین پرنیان به عنوان مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان معرفی گردید.