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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۲۳:۱۹

در سوچی؛

جابری انصاری با معاون وزارت خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد

جابری انصاری با معاون وزارت خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد

دستیار ارشد وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه، با سدات اونال معاون وزارت خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری، دستیار ارشد وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه، دوشنبه شب ۸ مرداد ماه ۹۷ در چارچوب مشورت های دو جانبه با شرکت کنندگان در اجلاس دهم روند آستانه در سوچی، با سدات اونال معاون وزارت خارجه ترکیه و رئیس هیات این کشور در مذاکرات دیدار و گفتگو کرد.

جابری انصاری و اونال در این دیدار، ضمن بررسی آخرین تحولات سوریه، در خصوص کمیته قانون اساسی، بازگشت آوارگان و تبادل بازداشت شدگان و ربوده شدگان و بیانیه پایانی دهمین کنفرانس بین المللی صلح سوریه که در سوچی در حال برگزاری است رایزنی و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 4361530
محمد مهدی ملکی

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