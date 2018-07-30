جابری انصاری با معاون وزارت خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری، دستیار ارشد وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه، دوشنبه شب ۸ مرداد ماه ۹۷ در چارچوب مشورت های دو جانبه با شرکت کنندگان در اجلاس دهم روند آستانه در سوچی، با سدات اونال معاون وزارت خارجه ترکیه و رئیس هیات این کشور در مذاکرات دیدار و گفتگو کرد.

جابری انصاری و اونال در این دیدار، ضمن بررسی آخرین تحولات سوریه، در خصوص کمیته قانون اساسی، بازگشت آوارگان و تبادل بازداشت شدگان و ربوده شدگان و بیانیه پایانی دهمین کنفرانس بین المللی صلح سوریه که در سوچی در حال برگزاری است رایزنی و تبادل نظر کردند.