به گزارش خبرنگار مهر، انتظار می رفت پس از دوبار قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان در آسیا شرایط برای تیم داری در لیگ برتر بهتر شود اما هنوز مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و اسپانسرها علی رغم تمایل به تیم داری در فوتسال بانوان به دلیل عدم پخش تلویزیونی مسابقات کنار می کشند.

شهرزاد مظفر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیتش در لیگ برتر فوتسال بانوان گفت: تا به امروز چیزی مشخص نیست، تیم دانشگاه آزاد که از تیمداری در لیگ برتر انصراف داد و به دسته یک سقوط کرد. من نیز در حال حاضر به توافق نهایی با تیمی نرسیده‌ام و چیزی معلوم نیست.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان درباره وضعیت موجود در لیگ برتر فوتسال بانوان افزود: چند نکته وجود دارد و تا زمانی که این مسائل حل نشود، این روال را در لیگ برتر فوتسال بانوان شاهد خواهیم بود و نمی‌توان انتظار بیشتر از این را داشت. تا زمانی که چند حلقه مفقوده در فوتسال بانوان به هم متصل نشود، وضع به همین روال است.

وی ادامه داد: با شرایط موجود تیم‌ها، مربیان، سرپرستان و بازیکنان باید هر سال کاسه‌ی گدایی دست بگیرند و با هر وضعیتی با آنها برخورد شود که این اصلاً در شأن یک ورزشکار و قهرمان ملی نیست. وضعیت همین است و تغییر حاصل نمی‌شود، چرا که در مسائل مهم و کلیدی دچار مشکل هستیم.

مظفر در ادامه با اشاره به حلقه‌های مفقوده گفت: در وهله نخست مشکل حق پخش تلویزیونی است؛ بقا، حیات، استمرار و ادامه یک فعالیت ورزشی در گرو دیده شدن است؛ بخصوص زمانی که یک رشته ورزشی قهرمانی در آسیا را کسب می‌کند. من این موضوع را به عینه لمس کرده‌ام که اسپانسرها زمانی که متوجه می‌شوند حق پخش تلویزیونی وجود ندارد، از تصمیم خود برای تیمداری کناره‌گیری می‌کنند.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان افزود: حتی ما به آنها پیشنهاد پخش رادیویی را نیز دادیم که مورد قبول واقع نشد و تنها پخش تلویزیونی می‌تواند مشکل را حل کند، این خواسته‌ای منطقی است و ما نمی‌توانیم از کسی انتظار کار خیر و ثواب داشته باشیم. به هر حال هر کسی به دنبال یک هدفی است؛ یکی به دنبال شهرت و دیگری به دنبال دو برابر کردن سرمایه خود است.

وی تصریح کرد: ما حتی انتظار نداریم که رقابت‌ها به صورت زنده پخش شود و درخواست ما این است که کمی فضا را تلطیف کنیم. برای مثال شبکه خبر و یا هر شبکه ورزشی دیگر گلچینی از گل‌های لیگ برتر را در حد ۴-۳ دقیقه پخش کند؛ این می‌تواند عاملی شود که فضا کم‌کم تلطیف شود و راه باریکی برای جذب اسپانسرها به ورزش بانوان باز شود. ما با همین پوشش در میادین بین‌المللی حاضر می‌شویم و بازی می‌کنیم؛ پس چرا نمی‌توانیم در کشور خودمان با این پوشش دیده شویم؟

مظفر گفت: برنامه ۹۰ چندین‌بار گل‌های فوتبال و فوتسال بانوان را در نظرسنجی خود قرار داد، همه نیز آن را دیدند، آیا اتفاقی رخ داد؟

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان با اشاره به دیگر مشکل ورزش بانوان اظهار داشت: نکته دیگر این است که ما می‌توانیم یکسری قوانین و مقررات را تدوین کنیم تا ورزش بانوان جان بگیرد و پول، سرمایه و ثروت در آن عادلانه‌تر توزیع شود. در حال حاضر باشگاه‌های بزرگ ما در فوتبال مردان هزینه‌های هنگفت و وحشتناکی صرف می‌کنند؛ آیا این هزینه‌ها عادلانه است؟ همه به خوبی شاهد هستند که چه پول‌هایی در باشگاه‌ها هزینه می‌شود و چه قراردادهایی بسته می‌شود که شاید برخی از آنها هزینه‌ای کاذب است.

وی با اشاره به قرارداد بازیکنان خارجی در لیگ برتر فوتبال خاطرنشان کرد: بازیکنان خارجی در لیگ ما حضور دارند که پس از یک یا دو ماه بازی کردن، به کشورشان بازمی‌گردند و ما مجبور می‌شویم هزاران دلار جریمه را نیز پرداخت کنیم. اگر قوانین عادلانه باشد، ما می‌توانیم بخشی از این هزینه‌ها را در فوتسال بانوان هزینه کنیم.

مظفر در ادامه گفت: برای مثال حداقل ۱۰ درصد از هزینه‌هایی که باشگاه‌های بزرگ در فوتبال انجام می‌دهند را در فوتسال بانوان تزریق کنند. ما نیز بخشی از جامعه هستیم؛ مگر اینکه دلمان برای بخشی از جامعه نسوزد. اگر برای ورزش احترام و ارزش قائل هستیم، ورزش تنها متعلق به مردان نیست، پس باید راهکارهایی ایجاد کنیم تا پول به صورت عادلانه توزیع شود.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان بیان کرد: ما با شرایط موجود توانستیم قهرمان آسیا شویم، حالا تصور کنید اگر حمایت‌های بیشتری از ما صورت گیرد، چه تحولات بزرگی را ایجاد خواهیم کرد. ما حقانیت خود را اثبات کرده‌ایم و دیگر نمی‌دانیم که باید چه کاری انجام دهیم. یک زمانی می‌گویند اعتقادی به ورزش بانوان نداریم، چرا که نتیجه‌ای از آن حاصل نمی‌شود، اما تیم ما دو بار قهرمان آسیا شده است و دیگر بهانه‌ای برای عدم حمایت وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که فدراسیون در این زمینه چه کاری می تواند انجام دهد؟ گفت: فدراسیون نمی‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری انجام دهد، چرا که کار فدراسیون تیمداری نیست. شاید فدراسیون در بخش تدوین مقررات و توزیع عادلانه پول‌ها بین فوتبال و فوتسال مردان و زنان بتواند کارهایی را انجام دهد و قوانینی را در این زمینه تصویب کند.

مظفر در پایان گفت‌وگو خاطرنشان کرد: تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که در مرحله‌ای قرار داریم که فکر می‌کردیم پس از بازگشت از مسابقات قهرمانی آسیا، اتفاقات خوبی رخ دهد، اما واقعیت این است که پس از ۱۵ سال حضور در لیگ، در سخت‌ترین، پیچیده‌ترین و ناامیدکننده‌ترین نقطه ممکن قرار داریم. ۲۰-۱۵ سال همه ما زحمت کشیده‌ایم، موهای خود را سفید کرده و همه‌جور بالا و پایین را دیده‌ایم، اما باز در پایان هر لیگ و آغاز مجدد آن، باید این همه دردسر بکشیم و به ما بی‌حرمتی شود. آیا واقعاً ارزش یک قهرمان همین است؟ با تمام سختی‌هایی که می‌کشیم، باز در نقطه اول قرار داریم و این بسیار دردناک است.