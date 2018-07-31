به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی رشته پهپاد رقابت های نظامی روسیه ۲۰۱۸ در قزاقستان انجام شد و تیم پهپاد ارتش نماینده نیرو های مسلح ایران حریفان خود را شناخت.

در این مراسم که صبح امروز در یکی از پایگاه های نظامی کشور قزاقستان در حومه آلماتی انجام شد نحوه حضور تیم ها در این رقابت ها تعداد اعضای هر گروه پروازی و مراحل مسابقات و تیم های داوری مشخص شدند.

بنابر این گزارش مسابقات رشته پهپاد دست پرتاب در ۸ مرحله از روز چهارشنبه دهم مردادآغاز می شود و تیم ایران با تیم های روسیه، بلاروس، قزاقستان به رقابت خواهد پرداخت و در بخش داوری مسابقات تیم ایران داوری مسابقه قزاقستان را به عهده خواهد داشت.

همچنین تیم های پاکستان و چین نظارت بر انجام مرحله اول را به عهده خواهند داشت.