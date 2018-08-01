اهمیت سیاسی-اقتصادی بازگشایی گذرگاه «نصیب» در مرز سوریه و اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، ارتش سوریه با عملیات‌های یک ماه گذشته، توانست ۹۹ درصد استان درعا را آزاد کند که گذرگاه مرزی نصیب در مرز با اردن از جمله مناطق آزادشده است؛ گذرگاهی که قرار است فعالیت خود را از سر بگیرد و این مسأله منافع سیاسی و اقتصادی زیادی را برای هر ۲ کشور تأمین می کند.

منابع خبری اعلام کرده اند که قرار است از اول آگوست گذرگاه نصیب پذیرای مسافران و کالاهای سوریه و اردن باشد. همچنین اعلام شده بود که از شامگاه سه‌شنبه (۹ مرداد) نخستین سفرها از عربستان، اردن، کویت، عمان و امارات به سمت سوریه و لبنان انجام خواهد شد.

سایت خبری المدن اعلام کرد که شرکت‌های زیادی قیمت‌های کمی را برای انتقال مسافران از این کشورها به سوریه پیشنهاد کرده‌اند و انتظار می‌رود که نخستین سفر از ریاض و جده به «امان-دمشق-حمص» انجام شود.

«جمال طحان» صاحب یکی از دفاتر باربری سوریه اعلام کرد که هنوز اطلاعی درباره بازگشایی این گذرگاه دریافت نکرده و فقط تاریخی که پیشتر اعلام شده بوده، روز ۱۰ شهریور بوده است. طحان تأکید کرد که همه کامیون‌داران بی‌صبرانه منتظر بازگشایی گذرگاه نصیب هستند زیرا از زمان بسته شدن آن، تا کنون کار آنان متوقف شده است.

وی تصریح کرد که حدود ۳۰۰ کامیون از گذرگاه مرزی نصیب به ویژه در فصل تابستان که زمان برداشت سبزی و میوه است، عبور می‌کند و حدود ۷۰۰ کامیون نیز از اردن به مصر و لیبی در زمان برداشت سیب عبور می‌کنند. تعداد کامیونهایی که از لبنان و ترکیه از نصیب عبور می‌کند به هزار دستگاه می‌رسد.

«فراس تقی الدین» که از صنعتگران سوری است، به وبگاه خبری المدن گفت که بازگشایی نصیب، بازگشت زندگی به واردات و صادرات سوریه، اردن و لبنان است و اقتصاد سوریه نیز از زمانی که این گذرگاه بسته شده، در روند صادرات با مشکل روبه‌روست.

یکی از نمایندگان رانندگان و کامیون‌داران اردن اعلام کرد که فعالیت مجدد این گذرگاه تأثیر زیادی بر وضعیت تجارت خارجی و روند حمل و نقل «امان» و دمشق دارد و طرف سوری بیشترین استفاده را از این وضعیت خواهد کرد زیرا این مسئله سبب بهبود و تحرک اقتصاد سوریه شده و در تسهیل حرکت تجاری با کشورهای لبنان و ترکیه سهیم خواهد بود.

اهمیت گذرگاه نصیب

گذرگاه نصیب دروازه جنوبی سوریه قلمداد می‌شود. بازگشایی آن بعد از حدود هفت سال جنگ و ناامنی، در وهله اول به معنای بازگشت امنیت به جنوب سوریه و از سویی دیگر آشکار شدن نشانه‌هایی از نزدیک شدن سوریه به مراحل پایانی بحران است. کالاهای تجاری بین سوریه، اردن و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از این گذرگاه عبور می‌کند و احیای آن نقشی مهمی در بازگشت رونق اقتصادی دارد.

ارتش سوریه ۱۵ تیر ماه گذشته گذرگاه مرزی نصیب را که مهم‌ترین گذرگاه جنوب سوریه است به کنترل خود درآورد. این مسئله پس از پیشروی ارتش سوریه در استان درعا رخ داد.

گذرگاه نصیب در استان درعا واقع شده که ۹۸ درصد از مساحت کل آن آزاد شده است. در واقع آزادسازی درعا نیز تأثیر زیادی در روابط سیاسی سوریه و اردن و فعالیت مجدد اقتصادی خواهد داشت.

این استان موقعیت جغرافیایی و راهبردی خاص خود را دارد؛ زیرا در کنار استان قنیطره، مرزهای فلسطین اشغالی واقع شده است و آزادی آن، نگرانی رژیم صهیونیستی را به همراه خواهد داشت.

ارتش سوریه با به دست‌گیری کنترل مناطق اطراف گذرگاه نصیب، توانست امنیت جاده دمشق-امان را تأمین کند؛ بدین معنا که جاده اصلی که از شهر حلب در شمال تا مرزهای اردن در جنوب امتداد دارد، قابل استفاده شده است. لذا سوریه از طریق این جاده می‌تواند محصولات خود را به خارج از این کشور صادر کند.