۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱

علیرغم تنش‎های موجود؛

چین به رزمایش دریایی استرالیا پیوست

پذیرش دعوت کانبرا از سوی پکن برای پیوستن به رزمایشی که قرار است در سواحل شمالی استرالیا انجام بگیرد، نشان از تلاش طرفین برای تنش‌زدایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع استرالیا امروز چهارشنبه از پیوستن چین به رزمایشی خبر داد که اواخر ماه میلادی جاری (آگوست) با حضور ۲۶ کشور دیگر در سواحل شمالی استرالیا برگزار خواهد شد و تا اواسط سپتامبر نیز به‌طول می‌انجامد.

آمریکا نیز در این رزمایش حضور دارد حال‌آنکه واشنگتن در ماه میلادی می مانع از حضور چین در رزمایشی شد که حوالی هاوایی برگزار شد.

بهانه آمریکا برای چنین اقدامی نظامی‌گری پکن در دریای چین جنوبی عنوان می‌شود.

گفتنی است رابطه کانبرا-پکن نیز بعد از آنکه استرالیا قانونی را در راستای مبارزه با نفوذ چین در مسائل داخلی خود تصویب کرد رو به تیرگی نهاده است.

با این‌حال، دعوت از چین برای حضور در رزمایش بزرگ استرالیا و پذیرش آن از سوی پکن، گامی مثبت در راستای تنش‌زدایی محسوب می‌شود.

مریم خرمایی

