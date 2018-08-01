ابوالحسن خرقانی پیش قراول حقوق شهروندی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم‌محمدی صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان به میزبانی دفتر وی، ضمن اظهار اینکه، شیخ ابوالحسن خرقانی با این جمله معروف که «هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آنکس که به درگاه باری‌تعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد» در دوره خود، پیش قراول حقوق شهروندی بوده است، افزود: این جمله بیانگر حقوق شهروندی و تکریم کرامت انسانی است.

وی خواستار حفظ شان گردشگری مجموعه خرقان شد و گفت: مجموعه‌های خرقان و بسطام از جمله نقاط گردشگری استان هستند که روزانه گردشگر دارند.

کرم‌محمدی از فعالیت‌های انجام شده برای ترویج گردشگری در مناطق قلعه بالا، رضا آباد و کلاته‌خیج شاهرود قدردانی کرد.

هدف‌گذاری «یک هزار و ۴۰۰ مقصد تازه برای سفر» به عنوان شعار استان سمنان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان نیز با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شاهرود با اشاره به اینکه «یک هزار و ۴۰۰ مقصد تازه برای سفر» به عنوان شعار استان در حوزه گردشگری هدف‌گذاری شده است، ابراز داشت: امیدواریم این استان تا سال‌های آینده بتواند سهم بیشتری در گردشگری کشور داشته باشد.

محمد جهانشاهی با تاکید بر اینکه گردشگری نقش مهمی در توسعه استان سمنان و شاهرود دارد، گفت: بخش مهمی از ظرفیت‌های سرمایه گذاری، صنایع دستی و واحدهای اقامتی استان در شاهرود واقع شده است.

وی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از ظرفیت‌های گردشگری استان سمنان در شهرستان شاهرود قرار دارد.

شاهرود دارای ۳۱ مرکز اقامتی و بومگردی است

رحمان فرمانی مشاور گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به اینکه شاهرود دارای ظرفیت‌های بالا در حوزه گردشگری است، گفت: این شهرستان دارای هفت مرکز اقامتی، ۲۴ اقامتگاه بوم گردی و ۹ دفتر خدمات مسافرتی است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان نیز با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی شاهرود، گفت: ثبت جهانی مجموعه تاریخی بسطام و جنگل‌های هیرکانی که جنگل ابر نیز بخشی از این جنگل هاست، در دستور کار است.

مصطفی یغمائیان با بیان اینکه قرارداد طرح مطالعه بافت شاهرود منعقد شده است، افزود: بر اساس این طرح، پس از تعیین ضوابط برای محدوده بافت، در حوزه بافت فعالیت می‌شود.

فعالیت ۱۷۰۰ هنرمند صنایع دستی در ۴۲ رشته صنایع دستی در شاهرود

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان نیز در این دیدار با ابراز اینکه یک هزار و ۷۰۰ هنرمند صنایع دستی در ۴۲ رشته صنایع دستی در شاهرود در حال فعالیت هستند، گفت: مهم‌ترین برند صنایع دستی شاهرود، سفال و سرامیک است.

همایون جورابلو افزود: ایجاد بازارچه‌های دائمی عرضه و فروش صنایع‌دستی، از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اجرا برای حمایت از هنرمندان صنایع دستی است.

شیخ ابوالحسن علی بن جعفر بن ‌سلمان خرقانی «یا علی بن احمد» عارف بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری از چهره های بسیار درخشان عرفان ایرانی است که در آزاد اندیشی و مردم‌گرایی جهانی و وسعت نظر انسانی و تفکر والای عرفانی ممتاز و کم نظیر است.

گفتار و کردار این عارف ایرانی که در نیمۀ دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری در خرقان شاهرود می زیسته، در طی گذشت نزدیک به یک هزار سال همواره مورد توجه، مطالعه و سرمشق عارفان، شاعران، متفکران و محققان بوده است.