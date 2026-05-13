قلعه بالای شاهرود در جمع ۸ نماینده نهایی ایران برای ثبت جهانی گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه پرونده ثبت جهانی روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا آماده شده است، بیان کرد: پرونده این روستا به عنوان یکی از هشت نماینده نهایی ایران برای ثبت در سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) ارسال شده است.

وی با بیان اینکه قلعه‌بالا با کسب بالاترین امتیاز در شاخص‌های استاندارد ابخت بلندی برای ثبت جهانی دارد، افزود: این روستا در حوزه بین المللی به خوبی کار کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان همچنین بیان کرد: تا اواخر تیرماه احتمالاً نام قلعه‌بالا به عنوان برند جهانی گردشگری استان سمنان اعلام خواهد شد.

تاجیک با بیان اینکه این اقدام تحولی عظیم را در اقتصاد و گردشگری منطقه بیارجمند شاهرود ایجاد خواهد کرد، گفت: با ثبت جهانی می توان تعداد قابل توجهی از جهانگردان را به منطقه آورد.

وی در ادامه با بیان اینکه سمنان میزبان جشن بزرگ بوم‌گردی‌های کشور می شود، تاکید کرد: این جشن بزرگ پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت در روستای قلعه‌بالا شاهرود آغاز به کار خواهد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه ۳۵۰ فعال برتر بوم‌گردی و تورلیدرهای مطرح از سراسر ایران در این مراسم حضور خواهند داشت، تاکید کرد: قرار است د کنار موضوع توسعه گردشگری بومی و بومگردی، از فعالان بومگردی های برتر نیز قدردانی شود.