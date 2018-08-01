به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ماهر در این اطلاعیه اعلام کرد: متاسفانه علی رغم هشدار پیشین این مرکز در اوایل اردیبهشت ماه درخصوص آسیبپذیری گستردهی روترهای میکروتیک در سطح شبکه کشور، بسیاری از کاربران و مدیران این تجهیزات، هنوز نسبت به بهروزرسانی و رفع آسیبپذیری این تجهیزات اقدام نکرده اند.
در این رابطه، رصد شبکه کشور در روزهای اخیر نشاندهنده حملات گسترده به پورت ۲۳ (telnet) از مبدا روترهای میکروتیک آسیبپذیر آلوده شده در سطح کشور است.
آلودگی این روترها عمدتا از طریق آسیبپذیری اشاره شده اخیر (آسیبپذیری پورت ۸۲۹۱ مربوط به سرویس winbox) صورت گرفته است.
فهرست آدرسهای IP روترهای آلوده در ساعات آتی در سامانه تعاملی مرکز ماهر در دسترس اعضا خواهد بود.
مدیران شبکه عضو سامانه میتوانند ضمن مراجعه به سامانه تعاملی از آلودگی روترهای کاربران خود مطلع شوند.
مرکز ماهر تاکید کرد که به منظور حفاظت از مسیریابهای میکروتیک، به سرعت بهروزرسانی سیستم عامل و مسدودسازی پورتهای مدیریت تجهیز روی اینترنت، اجرا شود.
