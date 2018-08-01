خبرنگاران آستارایی از آبشار لاتون بازدید و آن را پاکسازی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات فعال در شهرستان مرزی آستارا اعم از خبرنگاران خبرگزاری های مهر، ایرنا، فارس، ایسنا و همچنین هفته نامه پیام آستارا و ماهنامه های بهار گیلان و آفتاب آستارا، صبح چهارشنبه با حضور در روستای گردشگر پذیر کوته کومه و طی مسافت پنج ساعته به صورت کوه نوردی، از آبشار لاتون که مرتفع ترین آبشار کشور با ۱۰۵ متر ارتفاع است، بازدید کرده و محوطه آبشار فوق را پاکسازی کردند.

خبرنگاران در بازدید از این آبشار که مسیر تردد و ارتباطی آن نیز به همراه خود آبشار یکی از جاذبه های طبیعی ایران می باشد، بر ضرورت بهسازی مسیر فوق تاکید کرده و خواستار کوشا بودن شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی در حفظ محیط زیست شدند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه پیام آستارا و سرپرست این گروه در جریان این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گردشگری با حفظ طبیعت و با تلاش مسئولان در شهرستان آستارا توسعه می یابد، اظهار کرد: دسترسی آسان به آبشار لاتون و متناسب با معیارهای زیست محیطی و مناظر طبیعی، مطالبه مردم و گردشگران است و با توجه به حضور گردشگران داخلی و خارجی جهت دیدن آبشار لاتون، این اقدام ضروری بوده و تاثیر مهمی در رونق گردشگری در آستارا خواهد داشت.

فرامرز دریابیان افزود: ساماندهی مسیر ارتباطی آبشار لاتون گردشگران آن را بیشتر خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه بهسازی مسیر ارتباطی آبشار لاتون با حفظ بافت بومی منطقه، تسطیح مسیر و استقرار امکانات خدماتی در مسیر آبشار لاتون در حال انجام است، تصریح کرد: با ثبت آبشار لاتون در فهرست آثار ملی می توان زمینه های توسعه بیش از پیش آن را فراهم کرد.

آبشار لاتون با ۱۰۵ متر ارتفاع در ۱۵ کیلومتری جنوب شهرستان مرزی بندر آستارا در استان گیلان و ۶ کیلومتری روستای گردشگر پذیر و زیبای کوته کومه شهر لوندویل قرار دارد و از لحاظ ارتفاع، مرتفع ترین آبشار ایران است.

علاوه بر آبشار اصلی لاتون ، آبشار دیگری با فاصله ۱۰ متری آن قرار دارد که ۶۵ متر ارتفاع داشته و سر ریز آب آن نسبت به آبشار اصلی بیشتر و عریض تر است. مسیر آبشار لاتون از روستای زیبای کوته کومه آغاز می شود و تقریباً ۵ ساعت کوهپیمایی دارد.

در مسیر آبشار لاتون تپه های جنگلی و رودخانه ای که منبع آن آبشار لاتون است دیده می شود. انتهای مسیر منتهی به آبشار لاتون به ویژه بین دو آبشار ۱۰۵ و ۶۵ متری نیز دارای پرتگاه های خطرناک و مرگباری است. دراطراف آبشار لاتون درختان آلو، به، گلابی، گردو، فندق، سیب وحشی و آلوچه در فصول مختلف سال دیده می شود.

از تنوع جانوری اطراف آبشار لاتون نیز می توان به گرگ، خرس، جوجه تیغی و راکون اشاره کرد. اسب، گاو و گوسفند را هم مردم ساکن و مهربان اطراف آبشار نگهداری می کنند. این آبشار از دامنه های شرق کوه اسپیناس سرچشمه گرفته و به رودخانه لوندویل که با طول ۱۷ کیلومتر، خود نیز از کوه اسپیناس سرچشمه گرفته سرازیر می شود و با شیب تندی به سمت روستای کوته کومه و شهر لوندویل حرکت کرده و در آخر وارد دریای خزر می شود.

حجم آب آبشار لاتون در فصول مختلف سال متفاوت است ولی در تمام فصول آب دارد. قلعه ای که بر روی آبشار لاتون قرار دارد همان قلعه اسپیناس است.