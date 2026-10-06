به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در صفحه شخصی اش نوشت: در فلای‌دوبی کسی کشته نشد؛ جهان دنبال "تروریست" می‌گردد! همان ساعات، در غزه ۷ بیگناه شهید شدند و جهان عبور کرد. یک‌جا احتمال خطر تیتر اول است؛ جای دیگر مرگ انسان‌ها فقط آمار روزانه. این همان دوگانه‌ای تلخی است که سال‌هاست به نام "نظم بین‌المللی" فروخته می‌شود.