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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

بذرپاش: یک‌جا احتمال خطر تیتر اول، جای دیگر مرگ انسان‌ها آمار روزانه

بذرپاش: یک‌جا احتمال خطر تیتر اول، جای دیگر مرگ انسان‌ها آمار روزانه

وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم با مقایسه پرداخت رسانه ای به دو موضع پرواز فلای دوبی و جنایات غزه نوشت: یک‌جا احتمال خطر تیتر اول است؛ جای دیگر مرگ انسان‌ها فقط آمار روزانه.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در صفحه شخصی اش نوشت: در فلای‌دوبی کسی کشته نشد؛ جهان دنبال "تروریست" می‌گردد! همان ساعات، در غزه ۷ بیگناه شهید شدند و جهان عبور کرد. یک‌جا احتمال خطر تیتر اول است؛ جای دیگر مرگ انسان‌ها فقط آمار روزانه. این همان دوگانه‌ای تلخی است که سال‌هاست به نام "نظم بین‌المللی" فروخته می‌شود.

کد مطلب 6969394
محسن صمیمی

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