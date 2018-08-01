ادامه نامه نگاری ها درباره نحوه انتخاب نماینده ایران در اسکار

به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش کانون کارگردانان سینمای ایران طی نامه ای درخواست تغییر روش معرفی نماینده ایران به اسکار را داشت و پیشنهاد داده بود این امر به خانه سینما سپرده شود. بنیاد سینمایی فارابی نیز در نامه ای که در روزهای گذشته منتشر شد درباره دلایل اهمیت انتخاب نماینده ایران در این رویداد جهانی توسط بنیاد سینمایی فارابی توضیح هایی را ارایه کرد.

در ادامه این نامه نگاری ها کانون کارگردانان سینمای ایران امروز ۱۰ مرداد در نامه ای پاسخ بنیاد سینمایی فارابی را داده است. در نامه کانون اینگونه نوشته شده است:

«۱- نامه پیشنهادی کانون به ریاست محترم سازمان سینمایی مبنی بر تشکیل کمیته انتخاب فیلم برای اسکار خارجی در جامعه اصناف سینمای ایران، هیچ گونه داوری نسبت به عملکرد بنیاد فارابی در شیوه انتخاب فیلم های ایرانی برای جایزه اسکار خارجی در بیش از ۲ دهه اخیر نداشته و تنها انتقال این مسئولیت به خانه سینما را خواستار شده است. هر چند بررسی و تحلیل عملکرد هر نهاد مدنی و اجتماعی که با بودجه عمومی کشور اداره می شود، خود امری است ضروری که سال ها مغفول مانده است.

۲- پیشنهاد کانون به روشنی در راستای سیاست های کلان نظام و کاهش تصدی گری دولت در امور مختلف و ارجاع آن به نهادهای مردمی، صنفی و خصوصی و در اینجا جامعه اصناف سینمای ایران، خانه سینما، است.

۳- حضور شماری از مدیران و مسئولان سینمایی در کمیته انتخاب اسکار خارجی شائبه های بسیاری را در نزد دست اندرکاران سینمای ایران در سال های گذشته ایجاد کرده که پیشنهاد کانون جهت رفع این شائبه ها و همخوانی با مقررات اسکار بوده است.

۴- فرهنگستان هنرها و علوم سینمایی آمریکا که مسئولیت انتخاب و برگزاری جایزه اسکار را به عهده دارد، در مقررات نود و یکمین دوره این جایزه و در ماده سیزده، مقررات ویژه جایزه اسکار فیلم خارجی و در بخش ارائه، بند یک، به صراحت اعلام می دارد: «از هر کشور دعوت می شود تا بهترین فیلم خود را به فرهنگستان معرفی کند. معرفی هر فیلم تنها توسط یک سازمان، هیات داوری و کمیته تایید شده صورت می گیرد که باید متشکل از هنرمندان و یا دست اندرکاران صنعت سینما آن کشور باشد. فهرست اعضای این هیات انتخاب باید حداکثر تا روز جمعه ۸ تیر ماه به فرهنگستان معرفی شده باشند.»

این بند علی رغم ادعای روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی نه به دلیل «القای اطلاعات غلط» که به دلیل صراحت روشن در مقررات اسکار مورد اشاره کانون کارگردانان سینمای ایران قرار گرفته است. کانون در طول سال های گذشته و در جهت ارتقای سینمای ایران از مشورت و کسب نظرات تخصصی افراد در حوزه های مختلف بهره برده و خواهد برد، هر چند جای تاسف دارد که آن بنیاد محترم چنین نسبت ناروا و توهین آمیزی را نسبت به اعضای شورای مرکزی کانون روا می دارد که در سال های اخیر با فیلم های خود در عرصه های جهانی حضور بسیار موفقی داشته و تجربیات بین المللی قابل توجهی نیز کسب کرده اند.

۵- لازم به ذکر است که تعریف عرفی از دو واژه Craftspeople و Artist اشاره به هنرمندان و دست اندرکاران تولید فیلم مانند، کارگردان، فیلمنامه نویس، بازیگر، تهیه کننده، مدیر فیلمبرداری، تدوینگر، سازنده موسیقی متن، طراح صدا، طراح گریم، طراح جلوه های ویژه و طراح صحنه و لباس بوده و منتقدان و مدیران سینمایی یک کشور را نمی توان در این زمره قلمداد کرد.

۶- روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اشاره به سازمان های مسئول انتخاب و معرفی فیلم کشورهای دیگر به فرهنگستان اسکار داشته که در صورت صحت این اشارات، کانون شیوه آن سازمان های مورد اشاره را نیز خلاف مقررات فعلی جایزه اسکار خارجی دانسته و البته چنین مسئولیتی نیز برای خود جهت اصلاح این روند غلط در آن کشورها نمی بیند.»