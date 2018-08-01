نقدینگی در دولت تدبیر ۴ برابر شد/ مردم را دنبال نخود سیاه نفرستید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، علیرضا سلیمی نماینده محلات ودلیجان در نطق میان دستور خود با بیان اینکه سوال اساسی این است آیا مجلس منزلت خود را پاس داشته و خود را در رأس امور قرار داده است، گفت: پاسداشت امور مجلس چند پیش فرض دارد نخست اطلاع سریع و به موقع از حوادث و رخدادها بنابراین آیا نمایندگان از کم و کیف حوادث به موقع اطلاع پیدا می‌کنند تا اقدام درست و سنجیده را از آنها شاهد باشیم.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان نمونه در مذاکره با اروپا بسته پیشنهادی در اختیار نمایندگان قرار نگرفته، محتوای بسته چیست؟ چه پیشنهاداتی داده شده، آیا تضمین کتبی گرفته‌اند؟ اگر نگرفته‌اند نکند دوباره کلاه گشاد برجام بر سر ملت گذاشته شود.

وی با بیان اینکه در قراردادهای نفتی مجلس منفعل عمل کرد، ادامه داد: نتیجه آن خروج توتال بدون پرداخت خسارت بود؛ همچنین در برجام هیچ چیز در اختیار نمایندگان قرار نگرفت و دیده شد در برجام به جای سیب و گلابی چه میوه‌ای به بار آورد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پرداخت ارز به افراد خاص نمایندگان در بی‌خبری قرار داشتند، یادآور شد: مشاهده شد که رانت ۱۴۰ هزار میلیاردی چه بلایی سر کشور آورد و در چاپ بسته‌های پولی نمایندگان را در جهل نگه داشتند و نتیجه آن افزایش روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور و ۴ برابر شدن نقدینگی در دولت تدبیر و امید بود.

وی با تأکید بر اینکه در واردات بنزین مجلس را به حاشیه بردند، افزود:علیرغم افتتاح چند فاز از پالایشگاه ستاره خلیج فارس مشاهده شد که مافیای واردات دست از سر ملت برنمی دارند بنابراین مجلس زمانی در رأس امور است که اطلاع کافی از مسائل داشته باشد.

سلیمی با بیان اینکه پیش‌نیاز دوم حضور فعال و پیشرو مجلس در تمامی عرصه ها است، ادامه داد: مجلس باید در متن تمامی حوادث حضور داشته باشد چرا در توزیع ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه از مجلس استفسار نشد، در پرداخت حداقل۱۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور به افراد خاص مجلس در کجای امر بود چرا در تصمیم به ارزپاشی با قیمت ۴۲۰۰ تومان مجلس را به بازی نگرفتند.

وی با تأکید بر اینکه پیش نیاز سوم زمان‌شناسی و درک موقعیت بود، اظهار داشت: واقعیت این است که ما از مسائل روزمره غفلت می‌کنیم و این خسرانی عمیق برای ملت و دولت به همراه دارد که به عنوان نمونه زمانی که قیمت ارز اوج گرفته و بهای سکه صرفاً نان مردم عادی را آجر کرده، قیمت مسکن و اجاره بها ستون فقرات مردم را شکسته چرا ما باید به برخی امور غیراهم بپردازیم بنابراین مشکل اسراف زمان یکی از مهمترین اسراف‌ها است که در مجلس صورت می‌گیرد.

این نماینده مرد در مجلس دهم افزود:آیا می‌دانید قیمت لبنیات، میوه، گوشت، مرغ ، لوازم خانگی و سایر ملزومات سر به کجا گذاشته، کسانی که می‌خواستند ایران را سوئیس کنند؛ کشور را به کجا سوق داده‌اند، ما نمی‌خواهیم سوئیس شویم ما را به وضع قبل برگردانید و از افعانستان بدتر نکنید.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش نیاز چهارم رصد دقیق جهت اجرای مصوبات مجلس است، ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس باید افزایش حقوق تا ۲۰ درصد برای اقشار کم درآمد باشد، چرا در احکام معلمان و برخی کارمندان افزایش کمتر از این مقدار دیده شده است؛ همچنین قرار بود یارانه افراد ثروتمند قطع شود و به یارانه فقرا افزوده شود چرا این مصوبه اجرایی نشد.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه برنامه ششم توسعه مقرر شده بود که۷۰ درصد آب مورد نیاز فلات مرکزی از شیرین کردن آب خلیج فارس استحصال شود چرا این مصوبه انجام نشد بنابراین مجلس باید خود حریم خود را پاس بدارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام آمادگی ترامپ برای مذاکره با ایران بدون پیش شرط افزود: آقای ترامپ خواب آشفته می‌بینم، تقاضای مذاکره کرده‌اید، با آن سابقه عهدشکنی این تقاضا از سوی ایشان تعجب برانگیز است؛ کدام عقل، هوش و ذکاوتی اجازه می‌دهد با کسی که به هیچ تعهدی پایبند نیست دوباره مذاکره صورت گیرد، تاریخ فراموش نکرده شما چطور قذافی را در آغوش گرفتید و هنگامی که او را خلع سلاح کردید چه رفتاری با او داشتید و لیبی را به چه ورطه‌ای انداختید.

وی ادامه داد: تاریخ فراموش نکرده است شما چه رفتاری با ژنرال السیسی، یاسر عرفات و ده‌ها سردمدار دیگر که با شما مذاکره کردند، انجام دادید؛ چه ساده‌دلند افرادی که گذشته را فراموش کرده و دوباره آدرس غلط می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از رئیس جمهور درخواست می‌شود که مردم را دنبال نخودسیاه نفرستید و تا چه زمانی باید با کنسرت، ورود بانوان به ورزشگاه، تلگرام بازی و بحث حجاب اجباری و اختیاری و اموری از این دست مردم را به دنبال نخودسیاه فرستاد؛ باید به داد مردم برسید.