تخلف۷۷۸میلیون دلاری واردکنندگان گوشت دولتی/تشکیل ۱۱پرونده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسررایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: طی مکاتبه که از طرف بانک مرکزی با سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده صورت گرفت، این سازمان لیست ۱۱ شرکت واردکننده گوشت قرمز گوسفندی که از یک دیماه سال ۹۵ الی پنجم فروردین ماه سال جاری از طریق بانک مرکزی اقدام کرده را اعلام کرد.

وی افزود: بنا به اظهارات مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده علیرغم مکاتبات متعدد و پیگیری های صورت گرفته با این شرکت ها که ارز دولتی دریافت کرده اند؛ هیچ مدرک و مستنداتی برای بررسی ارائه نشده و بر همین اساس گزارش تخلف به استناد ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی در خصوص عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: با دریافت این گزارش ها، پرونده تخلف تشکیل و پرونده ۷ شرکت به تعزیرات حکومتی تهران و ۴ پرونده به استان های قم، اصفهان، گلستان و سمنان با مجموع ارزش تخلف انجام شده ۷۷۸ میلیون و ۲۳ هزار دلار برای رسیدگی و تعیین شعبه ارسال شده است.

رایگانی همچنین از تشکیل پرونده ۲ واردکننده روغن خام به دلیل عدم ایفای تعهدات خبر داد و گفت: این ۲ شرکت علیرغم دریافت ۳۸ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۳۶۵ یورو ارز دولتی تاکنون مدرکی مبنی بر واردات روغن ارائه نکرده اند و به هیمن دلیل پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی تشکیل و در حال رسیدگی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: پرونده تخلف یک شرکت محصولات کشاورزی و مواد غذایی نیز با بارزش تخلف ۶۴ میلیون و ۹۵ هزار و ۱۰۳ دلار در تعزیرات حکومتی مطرح شده است.

وی در پایان آمادگی این سازمان برای رسیدگی به پرونده های تخلف عدم ایفای تعهدات ارزی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی از بانک ها را اعلام و اظهار داشت: بدون چشم پوشی و اغماض به این تخلفات رسیدگی می کنیم و روند رسیدگی به پرونده ها و نتایج آن را به اطلاع ملت شریف ایران می رسانیم.