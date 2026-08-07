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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۷

آماده‌سازی ۴۰ پروژه آموزشی برای افتتاح در مشهد

آماده‌سازی ۴۰ پروژه آموزشی برای افتتاح در مشهد

مشهد- فرماندار مشهد از آماده‌سازی ۴۰ پروژه آموزشی برای افتتاح در شهرستان مشهد مقدس تا مهر ۱۴۰۵ خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی عصر جمعه در نشست توسعه عدالت در فضاهای آموزشی مشهد اظهار کرد: تا مهر ماه ۱۴۰۵ تعداد ۴۰ پروژه آموزشی دیگر آماده بهره‌برداری و در اختیار دانش‌آموزان عزیز قرار خواهد گرفت.

فرماندار مشهد بیان کرد: تحت پویش مدرسه‌سازی #با_من که با هدف افزایش سرانه‌های آموزشی شهرستان مشهد در جریان است، تاکنون ۷۰ پروژه آموزشی به بهره‌برداری رسیده است و این رویه کماکان تا تامین سرانه‌ها ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه نهضت مدرسه‌سازی را با افتتاح حداقل یک مدرسه در هر هفته دنبال خواهیم کرد، افزود: تا مهر ماه ۱۴۰۵ تعداد ۴۰ پروژه آموزشی دیگر آماده بهره‌برداری و در اختیار دانش‌آموزان عزیز قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ در این نشست که با حضور محسن بخشی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان مشهد مقدس، معاونین مدیرکل آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، روسای نواحی مناطق آموزش و پرورش شهرستان و دیگر مدیران فرهنگی و خدمات زیربنایی برگزار شد، موضوعاتی از قبیل حل مشکل آب، برق، گاز، محوطه سازی و آسفالت مدارس در حال ساخت مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

کد مطلب 6910569

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