به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی عصر جمعه در نشست توسعه عدالت در فضاهای آموزشی مشهد اظهار کرد: تا مهر ماه ۱۴۰۵ تعداد ۴۰ پروژه آموزشی دیگر آماده بهره‌برداری و در اختیار دانش‌آموزان عزیز قرار خواهد گرفت.

فرماندار مشهد بیان کرد: تحت پویش مدرسه‌سازی #با_من که با هدف افزایش سرانه‌های آموزشی شهرستان مشهد در جریان است، تاکنون ۷۰ پروژه آموزشی به بهره‌برداری رسیده است و این رویه کماکان تا تامین سرانه‌ها ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه نهضت مدرسه‌سازی را با افتتاح حداقل یک مدرسه در هر هفته دنبال خواهیم کرد، افزود: تا مهر ماه ۱۴۰۵ تعداد ۴۰ پروژه آموزشی دیگر آماده بهره‌برداری و در اختیار دانش‌آموزان عزیز قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ در این نشست که با حضور محسن بخشی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان مشهد مقدس، معاونین مدیرکل آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، روسای نواحی مناطق آموزش و پرورش شهرستان و دیگر مدیران فرهنگی و خدمات زیربنایی برگزار شد، موضوعاتی از قبیل حل مشکل آب، برق، گاز، محوطه سازی و آسفالت مدارس در حال ساخت مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.