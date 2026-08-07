خبرنگاران در تقویت وحدت ملی نقش ماندگاری ایفا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی، در سخنانی به مناسبت فرارسیدن روز و هفته خبرنگار، ضمن تبریک این مناسبت به تمامی فعالان عرصه خبر و اطلاعرسانی، از تلاشهای اصحاب رسانه در مسیر آگاهیبخشی، تنویر افکار عمومی و تقویت انسجام ملی قدردانی کرد.
خبرنگاران؛ روایتگران مسئول و دیدهبانان جامعه
صیادی با تجلیل از تلاشهای خبرنگاران اظهار داشت: اصحاب رسانه در یک سال گذشته با تعهد حرفهای، مسئولیتپذیری و حضور مؤثر در عرصه اطلاعرسانی، نقش مهمی در روشنگری، شفافسازی و ارتقای سطح آگاهی عمومی ایفا کردند.
وی افزود: خبرنگاران به عنوان یکی از ارکان مهم اطلاعرسانی در جامعه، در شرایط حساس و مقاطع دشوار، وظیفهای فراتر از انتقال صرف اخبار بر عهده دارند و با روایت دقیق و مسئولانه رویدادها میتوانند در ایجاد آرامش، افزایش اعتماد عمومی و تقویت همدلی میان مردم نقشآفرین باشند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: طی ماههای گذشته، کشور با حوادث و شرایط دشواری مواجه بود و در این میان، شهادت آقای شهید ایران و قائد شهید امت اسلامی، جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، دانشمندان هستهای، کودکان بیگناه و شماری از هموطنان عزیز، فضای جامعه را تحت تأثیر قرار داد.
نقش رسانهها در تقویت همبستگی ملی
صیادی تصریح کرد: در چنین شرایطی، رسانهها و خبرنگاران با روایت دقیق و مسئولانه وقایع، انعکاس واقعیتها و انتقال صحیح اخبار، در تقویت همبستگی ملی و ایجاد آرامش و امید در جامعه نقش ماندگاری بر عهده داشتند.
وی با اشاره به عملکرد خبرنگاران ملی و استانی گفت: خبرنگاران، خبرگزاریها، پایگاههای خبری و دیگر فعالان رسانهای با انعکاس حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف و تبیین واقعیتهای جامعه، سهم ارزشمندی در تقویت وحدت و انسجام ملی ایفا کردند و این تلاشها شایسته قدردانی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: در شرایطی که دشمن تلاش میکند با ایجاد اختلاف، تشدید فضای روانی و انتشار روایتهای نادرست، انسجام جامعه را هدف قرار دهد، نقش رسانههای متعهد در اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه اهمیت بیشتری پیدا میکند.
گرامیداشت شهید محمود صارمی
صیادی با اشاره به هفدهم مرداد، سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، اظهار داشت: نامگذاری این روز به نام خبرنگار، یادآور جایگاه ارزشمند فعالان عرصه خبر و همچنین فداکاری خبرنگارانی است که در مسیر انجام رسالت حرفهای خود جان خویش را از دست دادهاند.
وی گفت: شهید محمود صارمی به عنوان خبرنگاری از دیار لرستان، نماد تعهد، شجاعت و مسئولیتپذیری جامعه رسانهای است و یاد و خاطره این شهید والامقام باید همواره زنده نگه داشته شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: این سازمان نیز در سالهای گذشته تلاش کرده است با برگزاری نشستهای خبری، همایشها و آیینهای تجلیل، از زحمات خبرنگاران تقدیر و گزارش عملکرد خود را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
برگزاری مراسم تجلیل از خبرنگاران پس از دهه پایانی صفر
صیادی درباره برنامه امسال سازمان جهاد کشاورزی لرستان برای گرامیداشت روز خبرنگار نیز گفت: امسال به دلیل تخریب ساختمان ستاد سازمان جهاد کشاورزی استان و شرایط ویژه ایجادشده و همچنین همزمانی این ایام با دهه پایانی ماه صفر، امکان برگزاری مراسم روز خبرنگار در موعد مقرر فراهم نشد.
وی افزود: با پایان این ایام، مراسمی در شأن اصحاب رسانه برگزار خواهد شد و تلاش میکنیم از ظرفیت این برنامه برای قدردانی شایسته از خبرنگاران و فعالان رسانهای استان استفاده کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین از پیگیری مطالبات رسانهها خبر داد و اظهار داشت: مطالبات چند ماه اخیر رسانهها نیز در دستور کار قرار دارد و برای پرداخت آنها اقدامات لازم انجام خواهد شد.
جایگاه خبرنگاران فراتر از یک مناسبت است
صیادی در پایان با قدردانی از خبرنگاران صداوسیمای مرکز لرستان، خبرگزاریها، پایگاههای خبری، روزنامهها، هفتهنامهها، ماهنامهها، نشریات و سایر فعالان رسانهای استان، تأکید کرد: جایگاه خبرنگاران فراتر از آن است که تنها در یک روز مورد تجلیل قرار گیرند.
وی افزود: خبرنگاران با قلم متعهد، نگاه مسئولانه و تلاش مستمر خود، نقش مهمی در آگاهیبخشی، توسعه، پیشرفت و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا میکنند و استمرار این نقش نیازمند حمایت و توجه جدی همه دستگاهها و مسئولان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در پایان با تبریک روز و هفته خبرنگار به تمامی فعالان عرصه رسانه، اظهار امیدواری کرد خبرنگاران همچنان با استقلال، صداقت و مسئولیتپذیری، در مسیر اطلاعرسانی صحیح، توسعه کشور و پیشرفت استان لرستان موفق و سربلند باشند.
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