افزایش قیمت گوشت قرمز ومرغ تخلف است/قیمت گوشت بز ومیش۳۷هزار تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش دیویده در نشست ستاد تنظیم بازار افزود: با هر فرد یا افرادی که در بازار و قیمتها خللی وارد کنند به جد و قاطع برخورد می‌شود.

وی اظهار داشت: قیمت مرغ کشتارروز در روز گذشته ۹۵۰۰ تومان بوده اما امروز این قیمت خودسرانه به ۹۷۰۰ تومان رسیده و این افزایش قیمت در حالی بوده که قیمت در کشتارگاه هفت هزار تومان بوده است.

دیویده با تاکید بر اینکه قیمت گوشت بره ۴۶ هزار تومان و گوشت بز و میش نیز ۳۷ هزار تومان و گوشت گاو نیز ۳۰ هزارتومان است، گفت: در روزهای اخیر این قیمت را به مرز ۵۰ هزار تومان رسانده اند که در این زمینه برخی با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی یادآور شد: به عنوان مثال هر پاکت سیمان مارگون ۱۰ هزار و ۱۰۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار فروش می‌شود و در کارخانه نیز ۸۲۰۰ تومان قیمت دارد در حالی که باید افزایش ۱۲ درصدی داشته باشند ولی هم اکنون این افزایش قیمت بیش از میزان مصوب شده است.

دیودیده افزود: باید مرغداری‌ها، کشتارگاه‌ها، عاملان و تا سطح خرده فروشی همه باید مقید به رعایت قیمت‌ها باشند زیرا کنترل قیمت تنها با خرده فروشان امکان پذیر نیست و ما از اتحادیه مرغداران، جهاد کشاورزی، کشتارگاه و عاملان توزیع نیز انتظار همکاری جدی داریم.