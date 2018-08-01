به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، صدوچهلوچهارمین شماره از نشریه خط حزبالله منتشر شد. سخن هفته این شماره از نشریه دستور اخیر رهبر انقلاب به رئیسجمهور برای برخورد قاطع با متخلفین اقتصادی را برای اولین بار با عنوان «مردم استقبال میکنند» منتشر میکند.
در بخشی از متن چنین میخوانیم: وقتی کسی تخلف میکند برخورد قاطع کنید... در همین شرکتهای صوریای که درست کردند و آمدند به عنوان اینها ارز گرفتند، دستگاه امنیتی باید دنبال کند... آقای رئیسجمهور راجع به وارد کردن خودرو یک دستور خوبی دادند، که بسیار خوب است. آقای دکتر روحانی! هرچه میتوانید از این کارها بکنید؛ این مردم را واقعا خوشحال میکند و کمک میکند به پیشرفت کشور... واقعا با فساد مبارزه بشود. (۱۳۹۷/۰۴/۲۴)
همچنین گزارش هفته این شماره با عنوان «راه تبدیل تهدید نقدینگی به فرصت تولید» به تجربهی نقدینگی در سایر کشورها و راه برونرفت از این معضل برای رسیدن به رونق اقتصادی پرداخته است.
اطلاعنگاشت این هفته از نشریه نیز با عنوان «به چنین مدیرانی نیازمندیم» به هشت مورد از شرایط مدیر تراز انقلاب اسلامی که از بیانات رهبر انقلاب در سالهای اخیر استخراج شده، پرداخته است.
ماجرایی که باعث سجده شکر رهبر انقلاب شد، مردم از تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی گلهمندند، روی کوه با خط درشت نوشته بودند «ما میتوانیم»، اقتصاد کشور را به کالایی گره نزنید که قیمت آن به دست بیگانگان است، در کنار رسیدگی به فقرا زندگی اشرافی و تجملاتی پوچ و بیهوده را هم تخریب کنید، مسئولیتی که به تو سپرده شده است طعمه نیست، باید زنگ بیدار باش همیشه در چشم ما باشد، بدترین بلایی که ممکن است بر سر یک کشور بیاید، مگر میشود با حجاب اسلامی جامعه زنان رشد کند؟ و... عناوین بخشهای دیگر نشریه خط حزبالله است که مخاطبین گرامی میتوانند با مراجعه به نشریه این مطالب را مورد مطالعه قرار دهند.
صدوچهلوچهارمین شمارهی خط حزبالله به روح پرفتوح شهید علیرضا موحد دانش تقدیم شده است.
