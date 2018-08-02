به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان های فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه تقویت هنرستان های کشور از مهمترین اهداف وزارت آموزش و پرورش است، اظهار داشت: افزایش مهارت در جامعه امروز باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی بیان کرد: هنرستان ها نقش مهمی در افزایش مهارت دانش آموزان دارند و زمینه ساز اشتغال آنها در اینده هستند.

هنرستان های کشور آموزش را با تولید انجام می دهند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: هنرستان های کشور آموزش را با تولید انجام می دهند.

وی اظهار داشت: افزایش کیفیت آموزش و مهارت آموزشی در هنرستان ها از مهمترین اهداف آموزش وپرورش است که با جدیت در حال پیگیری است.

مهارت افزایی دانش آموزان از مهمترین اهداف آموزش و پرورش است

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: دانش آموزان که در هنرستان ها در حال تحصیل هستند دانش آموزانی خلاق و با استعداد هستند که باید زمینه شکوفایی استعداد آنها فراهم شود.

وی بیان کرد: توسعه هنرستان و افزایش امکانات و تجهیزات آموزشی نقش مهمی در افزایش مهارت آموزشی در جامعه دارد که اشتغال آینده دانش آموزان را تضمین می کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: هنر رنگ زندگی است و زندگی کردن با هنر آموخته می شود.

وی بیان کرد: برگزاری جشنواره های فنی و حرفه ای نقش مهمی در شکوفایی استعداد دانش آموزان دارد و موجب ارتقای سطح مهارتی دانش آموزان می شود.