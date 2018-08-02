غلامرضا طحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چهارماهه اول امسال از مبدأ استان بیش از ۷۰ هزار سفر با ناوگان عمومی حملونقل جادهای صورت گرفته که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۰ درصد افزایشیافته است.
وی با تأکید بر اینکه تمامی شاغلان حملونقل مسافر جادهای استان سمنان با همه توان آماده ارائه خدمات به مردم عزیز است، افزود: افزایش ناوگان وی آی پی، برقراری امکان سرویسهای درب تا درب سواری کرایه بینشهری، برگزاری جلسات کارگروه ارتقاء سطح خدمات، فعالیت نمایندگیهای مستقر در پایانههای مسافربری شهرستانها ازجمله اقدامات انجامشده حوزه حملونقل مسافر در راستای ارتقای سطح خدمات و کاهش مشکلات و کاستیها در این بخش عنوان کرد.
معاون حملونقل اداره کل حملونقل و پایانههای استان سمنان تصریح کرد: مسافران محترم میتوانند با استفاده از سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۴۳ انتقادات و پیشنهادها خود را در خصوص وضعیت ناوگان و خدماترسانی با ما در میان بگذارند.
طحان در پایان تصریح کرد: ۴۰ شرکت حملونقل مسافر با اشتغال بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر راننده و بهکارگیری ۸۰۰ دستگاه ناوگان عمومی حملونقل مسافر اعم از اتوبوس، مینیبوس و سواری در استان فعالیت میکنند.
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