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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۵۹

امید نمازی:

هر دو تیم شانس برنده شدن داشتند/ نیاز به چند بازیکن جدید داریم

هر دو تیم شانس برنده شدن داشتند/ نیاز به چند بازیکن جدید داریم

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: هر دو تیم می توانستند برنده این بازی باشند اما موقعیت های ما بیشتر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید نمازی پس از تساوی تیمش برابر استقلال گفت: بازی خوبی بود. ما روی دو اشتباه انفرادی گل خوردیم البته کارت قرمز هم کار ما را مشکل کرد که باعث شد توپ بیشتر در اختیار استقلال باشد. با این حال از بازیکنانم راضی هستم چون عملکرد خوبی داشتند. 

وی افزود: هر دو تیم می توانستند برنده این بازی باشند اما شانس های ما برای پیروزی بیشتر بود. اگر دقت می کردیم می توانستیم برنده این بازی باشیم. 

امید نمازی خاطرنشان کرد: در خط دفاعی بازیکن کم داریم و باید به فکر جذب بازیکن جدید باشیم. ما مرتضی تبریزی را هم در خط حمله از دست داده ایم و باید به فکر جانشین این بازیکن باشیم. 

کد مطلب 4364298

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