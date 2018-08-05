به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان شفر هفته دوم را هم بدون پیروزی پشت سر گذاشتند تا با اضافه شدن خریدهای جدیدشان از هفته سوم با امیدواری بیشتری دیدارهای خود را دنبال کنند. مرتضی تبریزی، مارک نیومایر و همام طارق سه بازیکن جدید این تیم هستند که اگر اتفاق خاصی نیفتد در هفته سوم برای آنها به میدان خواهند رفت.

در این میان پر سر و صدا ترین خرید استقلال بی تردید مرتضی تبریزی بود. دومین گلزن برتر فصل گذشته لیگ برتر با هیاهوی فراوان و در حالی از ذوب آهن به استقلال پیوست که با این تیم اصفهانی یک فصل دیگر قرارداد داشت و دو باشگاه برای این انتقال مذاکرات مفصلی داشتند و در نهایت به توافق رسیدند تا تبریزی در ازای پرداخت مبلغی از سوی استقلال به ذوب آهن به این تیم ملحق شود.

تبریزی یکی از بهترین مهاجمان سالهای اخیر فوتبال ایران است که برای ذوب آهن به دفعات در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا گلزنی کرده و دوبار هم با این تیم به مقام قهرمانی جام حذفی رسیده است. این مهاجم در حالی در یک انتقال پر سر و صدا به استقلال پیوست که این تیم به تازگی مامه تیام را از دست داده و آبیها به این امید به سراغ مرتضی تبریزی رفتند که با جذب وی جای خالی مامه تیام را پر کنند و همین مورد است که کار تبریزی را در استقلال سخت می کند.

تبریزی هنوز به استقلال نپیوسته مقایسه او با تیام صورت گرفته و انتظار تیام شدن از او می رود. این موضوع می تواند فشار روحی را بر تبریزی افزایش داده و کار او را قدری سخت نماید. تبریزی در صورتی می تواند در تیم جدیدش موفق باشد که سکوها و فضای مجازی انتظارات را از او آنقدر بالا نبرند و عملکرد وی را در کنار تیام نگذاشته و این دو را با هم مقایسه نکنند.