اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد وینفرد شفر گفت: او مربی بزرگ و باهوشی است و من حتی زمانی که به استقلال نیامده بودم، همیشه او را مورد تمجید قرار می دادم. شفر در بدترین شرایط به استقلال آمد و توانست با وحدت و همدلی که در تیم به وجود آورد نتایج قابل قبولی کسب کند و مطمئنم در این فصل هم او با دانش بالایی که دارد میتواند رمز موفقیت استقلال باشد.

سرپرست تیم فوتبال استقلال در خصوص اختلاف امتیاز تیمش با پرسپولیس گفت: درست است که پرسپولیس در دو بازی اول خود ۶ امتیاز کسب کرده اما مطمئن باشید استقلال با شفر نتایج قابل قبولی کسب خواهد کرد و ما هم خود را به صدر جدول خواهیم رساند.

حاجیلو در پاسخ به این سوال که آیا طارق همام در تمرینات شرکت خواهد کرد، گفت: طارق همام بازیکن جوان و جنگنده ای است و شفر با شناخت کامل او را به خدمت گرفته است و قرار است بزودی در تمرینات آبی پوشان شرکت کرده تا بتواند خود را برای دیدار برابر تراکتورسازی آماده کند.

وی در ادامه افزود: باید از پسر شفر هم تشکر کنیم، او تلاش بسیاری برای موفقیت استقلال می کند و زمان زیادی را برای آنالیز حریفان استقلال می گذارد. شاید برعکس برخی مربیان که پسران خود را می آورند اما عملا کار مثبتی انجام نمی دهند، ساشا بیشتر وقت خود را صرف آنالیز حریفان می کند تا بتواند به نقاط ضعف تیم های حریف دست پیدا کند.

حاجیلو در خصوص دیدار آبی پوشان برابر تراکتورسازی تبریز که روز جمعه برگزار خواهد شد، گفت: بازی سختی خواهیم داشت. تراکتور این فصل هزینه بالایی کرده و با به خدمت گرفتن شجاعی و دژاگه، قدرت خود را بیشتر کرده است و مطمئنم جمعه هواداران دو تیم بازی جذابی را تماشا خواهند کرد اما امیدوارم هواداران استقلال ورزشگاه را پر کرده و با حمایت از تیمشان، زمینه ساز موفقیت استقلال شوند.