گزارش سایت فرانسوی از افزایش قابل توجه لژیونرهای فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سایت فرانسوی «فوت مرکاتو» در گزارشی به تعداد لژیونرهای فوتبال ایران در لیگ های اروپایی پرداخت و نوشت: «از زمانی که کارلوس کی روش از سال ۲۰۱۱ روی نیمکت تیم ملی ایران نشسته است، فوتبال ایران شاهد شکوفایی و انفجار استعدادهای زیادی در سالهای اخیر بوده است. تعداد زیادی از این بازیکنان تصمیم گرفته اند که ایران را به مقصد اروپا ترک کنند. روندی که امسال هم با جابجایی های مختلف ادامه یافت.

در ادامه این گزارش به نقش باشگاه های بزرگ ایران مثل استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتورسازی در پرورش استعدادها اشاره شده و آمده است: «در سال ۲۰۱۴ علیرضا حقیقی، دنیل داوری، رضا قوچان نژاد، مسعود شجاعی، علیرضا جهانبخش و اشکان دژاگه در تیم های اروپایی بازی می کردند. ۴ سال بعد این تعداد از ۶ به ۱۲ بازیکن لژیونر رسیده است؛ افزایش قابل ملاحظه ای که نباید آنرا نادیده گرفت ... علیرضا جهانبخش یکی از بازیکنانی بود که بعد از حضور در تیم های نایمخن و آلکمار در هلند، به تیم برایتون پیوست. رقم ۲۵ میلیون یورویی انتقال جهانبخش او را به سومین بازیکن گرانقیمت آسیا بعد از ناکاتا و سون هیونگ مین تبدیل کرد.»

سایت فوتبال مرکاتو در بخش دیگری از گزارش خود به دیگر لژیونرهای فوتبال ایران اشاره کرده و نوشته است: «وحید امیری ۳۰ ساله پرسپولیس را به مقصد ترابوزان اسپور ترک کرد. مجید حسینی هم همبازی امیری در ترابوزان شد. لیگ بلژیک هم تحت تاثیر بازیکنان ایرانی قرار گرفته است. شارلوا که پیش از این فقط کاوه رضایی را در اختیار داشت، مجددا سراغ بازیکنان ایرانی رفته است. در این تابستان امید نورافکن و علی قلی زاده هم به شارلوا رفتند. محمد نادری به تیم کورتریک پیوست. صادق محرمی دینامو زاگرب را انتخاب کرد در حالی که فرشاد احمدزاده به اسلاسک لهستان رفت. نقل و انتقالات زیادی که تایید می کند ایران به جهانی شدن فوتبال رسیده است.»