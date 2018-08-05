انجمن منتقدان تلویزیونی به جنگ سرد جایزه داد/ «دوستان» در فهرست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن منتقدان تلویزیونی آمریکا سریال «آمریکایی‌ها» را با ۳ جایزه از جوایز سالانه این انجمن در سال ۲۰۱۸، روانه خانه کرد.

این درام جاسوسی محصول FX جایزه دستاورد فوق‌العاده درام و نیز بهترین برنامه سال را برد و کری راسل بازیگر آن نیز جایزه دستاورد فردی در درام را از آن خود کرد.

با بردن این سه جایزه، این سریال می‌تواند به دریافت دیگر جوایز تلویزیونی سال مطمئن باشد. چهارمین جایزه FX نیز برای «ترور جیانی ورساچی: داستان جنایی آمریکایی» نصیب این شبکه شد که دستاور فوق‌العاده در فیلم و سریال را برد.

بیش از ۲۰۰ منتقد و کارشناس تلویزیونی و روزنامه‌نگار که اعضای انجمن منتقدان تلویزیونی هستند در ۱۳ بخش برندگان سی و چهارمین دوره این جوایز سالانه را انتخاب کردند.

از دیگر برندگان مهم این جوایز، درامی از بی‌بی‌سی آمریکا با عنوان «کشتن ایو» بود که جایزه برنامه جدید را برد. کمدی «جای خوب» NBC هم بهترین کمدی شناخته شد. راشل برازنان بازیگر «خانم میزل شگفت‌انگیز» هم جایزه دستاورد در کمدی را دریافت کرد. «آنتونی بوردین: بخش‌های ناشناخته» نیز که پس از مرگ این برنامه ساز تلویزیونی به نمایش درآمد دستاورد ویژه در بخش خبر و اطلاع‌رسانی را برد.

این مراسم در بورلی هیلتون بورلی هیلز برگزار شد و رابین تد مجری مراسم بود.

در این مراسم سریال قدیمی «دوستان» (فرندز) نیز جایزه میراث را از آن خود کرد.

ریتا مورنو برنده جایزه اگوت (امی، گلدن گلوب، اسکار، تونی)، جایزه یک عمر دستاورد هنری را دریافت کرد.

فهرست کامل برندگان این مراسم چنین بود:

دستاورد فردی در درام: کری راسل برای «آمریکایی‌ها» از شبکه اف‌ایکس

دستاورد فردی در کمدی: راشل برازنان در «خانم میزل شگفت‌انگیز» از شبکه آمازون، دستاورد فوق‌العاده در اخبار و اطلاعات: «آنتونی بوردین: بخش‌های ناشناخته» از شبکه سی‌ان‌ان

دستاورد فوق‌العاده در برنامه واقع‌گرایانه: « Queer Eye» از نتفلیکس

دستاورد فوق‌العاده در برنامه جوانان: «سسامی استریت» از شبکه اچ‌ بی‌او

دستاورد فوق‌العاده در شوهای متنوع: «هفته پیش امشب با جیمی اولیور» از شبکه اچ‌ بی‌او

برنامه جدید فوق‌العاده: «کشتن ایو» ‌از شبکه ‌بی‌بی‌سی آمریکا

دستاورد فوق‌العاده در فیلم و مینی سریال: «ترور جیانی ورساچی: داستان جنایی آمریکایی» از شبکه اف‌ایکس

دستاورد فوق‌العاده در درام: «آمریکایی‌ها» از شبکه اف ایکس

دستاورد فوق‌العاده در کمدی: «جای خوب» از ان‌ بی‌سی

برنامه سال: «آمریکایی‌ها» از شبکه اف ایکس

دستاورد یک عمر: ریتا مورنو

جایزه میراث: «فرندز» ان‌ بی‌ سی

فصل نخست مجموعه تلویزیونی «آمریکایی‌ها» توسط جو وایزبرگ افسر سابق سازمان سیا در سال ۲۰۱۳ ساخته شده و از شبکه کابلی اف‌ایکس پخش شد و فصل دوم این مجموعه در سال ۲۰۱۴ روی آنتن رفت.

داستان سریال در دهه ۱۹۸۰ و در زمان جنگ سرد می‌گذرد و زندگی الیزابت و فیلیپ جنینگز را نشان می‌دهد که ۲ مامور مخفی کا گ ب شوروی هستند که به عنوان یک زوج آمریکایی در ویرجینیای شمالی در حومه شهر واشنگتن با فرزندانشان زندگی می‌کنند.