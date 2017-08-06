انجمن منتقدان تلویزیون آمریکا برندگانش را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، سی و سومین انجمن منتقدان تلویزیون (TCA) در مراسمی که شب پیش (به وقت محلی) در لس آنجلس برگزار شد برترینهای سال تلویزیون آمریکا را انتخاب کردند.
برنده اصلی این جویز سریال تلویزیونی «داستان ندیمه» بود که در کنار «این ما هستیم» و ««آتلانتا» و دونالد گلاور ستاره اصلی آن، جوایز اصلی را از آن خود کردند.
این سریال که به صورت استریم در شبکه هولو پخش شد با دریافت چهار جایزه پیشتاز برندگان این مراسم شد. این درام که با اقتباس از رمان مشهور مارگارت آتوود ساخته شده دو جایزه مهم جایزه درام و بهترین برنامه سال را دریافت کرد. این سریال امسال برای نخستین بار نامزد دریافت این جوایز بود.
«این ما هستیم» محصول شبکه ان بی سی نیز موفق شد تا جایزه بهترین برنامه جدید را دریافت کند. در همین حال سریال «آتلانتا» محصول شبکه اف ایکس دو جایزه ژانر کمدی و دستاورد ژانر کمدی را برای بازی دونالد گلاور ستاره این سریال برد.
برنده جایزه بهترین بازیگر زن سریال درام کری کون بود که برای بازی در دو نقش متفاوت در سریال «بازماندگان» شبکه اچ بی او و سریال «فارگو» شبکه افایکس جایزه برد.
کن برنز نیز با دریافت جایزه دستاورد حرفهای مورد قدردانی واقع شد.
امبر داولینگ رییس انجمن منتقدان تلویزیون از این دوره به عنوان فصلی پر از تنوع یادکرد و گفت برنامههای متنوعی روی آنتن رفتند که حداقل برای هر سلیقهای چیز کوچکی برای ارایه داشتند.
فهرست برندگان چنین است:
دستاورد فردی در درام: کری کون برای «بازماندگان» و «فارگو» از شبکه اچبیاو و اف ایکس
دستاورد فردی در کمدی: دونالد گلاور در «آتلانتا» از شبکه افایکس
دستاورد فوقالعاده در اخبار و اطلاعات: «او.جی: ساخت آمریکا» از شبکه ESPN
دستاورد فوقالعاده در برنامه واقعگرایانه: «لی رمینی: ساینتولوژی و عواقب آن» A&E
دستاورد فوقالعاده در برنامه جوانان: «بیسخن» از شبکه ایبی سی
برنامه جدید فوق العاده: «این ما هستیم» از شبکه انبی سی
دستاورد فوقالعاده در فیلم، مینی سریال و برنامههای ویژه: «دروغهای کوچک بزرگ» از شبکه اچبی او
دستاورد فوقالعاده در درام: «داستان ندیمه» از شبکه هولو
دستاورد فوقالعاده در کمدی: «آتلانتا» از افایکس
برنامه سال: «داستان ندیمه» از هولو
