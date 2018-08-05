۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۲

اصلاح سهمیه کنکور همسران و فرزندان ایثارگران نیمه کاره ماند

بررسی طرح اصلاح بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اصلاح سهمیه کنکور همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان فعلا در مجلس نیمه کاره ماند.

به گزارش خبرنگار مهر،  در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص طرح اصلاح  بند الف  ماده ۹۰  قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار  قرار گرفت و پس از رد  اصل این طرح، پیشنهادات نمایندگان  به بررسی گذاشته شد اما با توجه به رای نیاوردن برخی پیشنهادات ادامه بررسی این طرح به جلسه روز سه شنبه هفته جاری موکول شد.

این طرح به دنبال اصلاح بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه و افزایش سهمیه ورودی دانشگاه برای همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ۳۰ درصد است.

در صورت تصویب نهایی این طرح کسب حداقل ۸۰ درصد حد نصاب نمره علمی برای کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی برای برخورداری از این سهمیه الزامی خواهد بود.

