  1. سیاست
  2. دولت
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲

در پیامی؛

رئیس‌جمهور درگذشت مادر شهیدان «باطبی» را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت حاجیه خانم عذرا باطبی، مادر شهیدان باطبی، گفت: به یقین یاد و خاطره این مادر صبور و با ایمان در صفحه زرین افتخارات ملت ایران ماندگار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت حاجیه خانم عذرا باطبی؛ مادر شهیدان حمیدرضا، علیرضا و عباسعلی باطبی، از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه رضوان الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت کرد.

متن پیام تسلیت حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

 انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم عذرا باطبی؛ مادر بزرگوار شهیدان والامقام حمیدرضا، علیرضا و عباسعلی باطبی، موجب تأثر و تألم خاطر شد.

به یقین یاد و خاطره این مادر صبور و با ایمان، که در دوران سرنوشت ساز هشت سال دفاع مقدس، فرزندان رشید خود را در راه دفاع از انقلاب و میهن اسلامی تقدیم کرد، در صفحه زرین افتخارات ملت ایران ماندگار خواهد بود.

اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم و مردم قدرشناس استان مازندران به ویژه شهرستان بهشهر تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه رضوان الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.

 حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد خبر 4366220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها