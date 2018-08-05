به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت حاجیه خانم عذرا باطبی؛ مادر شهیدان حمیدرضا، علیرضا و عباسعلی باطبی، از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه رضوان الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت کرد.

متن پیام تسلیت حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم عذرا باطبی؛ مادر بزرگوار شهیدان والامقام حمیدرضا، علیرضا و عباسعلی باطبی، موجب تأثر و تألم خاطر شد.

به یقین یاد و خاطره این مادر صبور و با ایمان، که در دوران سرنوشت ساز هشت سال دفاع مقدس، فرزندان رشید خود را در راه دفاع از انقلاب و میهن اسلامی تقدیم کرد، در صفحه زرین افتخارات ملت ایران ماندگار خواهد بود.

اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم و مردم قدرشناس استان مازندران به ویژه شهرستان بهشهر تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه رضوان الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران