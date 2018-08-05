برگزاری دومین مسابقه ملی واسط مغز با محوریت کمک به معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز دومین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه (iBCIC) با تأکید بر کاربرد سیگنالهای مغزی (EEG) در توانبخشی افراد دارای معلولیت را مرداد ۹۷ برگزار میکند.
این مسابقه در سطح ملی و در دو مرحله غیرحضوری و حضوری در قالب گروههایی متشکل از اساتید، محققان و دانشجویان برگزار میشود. شرکتکنندگان میبایست بهصورت گروههای ۲ الی ۵ نفره در این مسابقه ثبتنام و اعضای گروه خود را مشخص کنند.
پس از اتمام مرحله اول نتایج ارسالی توسط جمعی از اساتید برجسته دانشگاههای تراز اول کشور داوری و برگزیدگان به مرحله حضوری (نهایی) دعوت خواهند شد و در مهرماه ۹۷ در حضور داوران به رقابت خواهند پرداخت.
در پایان به سه گروه برتر در دومین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران ۱۸ و ۱۹ مهر ۹۷ جوایزی نفیس همراه با لوح یادبود اهدا خواهد شد.
در این مسابقه به گروه اول ۲۵ میلیون ریال وجه نقد و ۱۲ ساعت استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه، گروه دوم ۱۷ میلیون ریال وجه نقد و ۸ ساعت استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه، گروه سوم ۹ میلیون ریال وجه نقد و ۵ ساعت استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه تعلق میگرد.
واسط مغز و رایانه که گاهی واسط مغز و ماشین نیز گفته میشود یک راه ارتباطی بین مغز و یک وسیله خارجی میباشد. این واسط از مجموعهای از سنسورها و اجزای پردازش سیگنال تشکیل میشود که فعالیت مغزی فرد را مستقیماً به یک سری سیگنالهای ارتباطی یا کنترلی تبدیل میکند. بهگونهای که کاربر آن بتواند بدون نیاز به هیچیک از اندام بدن و تنها با استفاده از مغز خود یک دستگاه بیرونی را کنترل نماید.
علاقهمندان می توانند جهت ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز به آدرس http://nbml.ir/iBCIC کنند.
نظر شما