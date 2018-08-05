پرداخت پاداش تیم ملی فوتسال بانوان در اولویت قرار گرفت

لیلا صوفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان پرداخت پاداش های ملی پوشان فوتسال گفت: پس از رقابت های جام جهانی در نخستین جلسه هیات رئیسه که برگزار شد پاداش بانوان فوتسالیست تصویب شد و همان مبلغی که برای مردان در نظر گرفته شد برای تیم زنان نیز در نظر گرفته شده و روز گذشته آن را به کمیته های ذیربط ابلاغ کردیم تا در اولین فرصت پرداخت شود.

صوفی زاده درباره دیدار تیم ملی فوتسال بانوان با وزیر ورزش و جوانان نیز گفت: پس از قهرمانی در آسیا ما به ماه مبارک رمضان برخورد کردیم و پس از آن نیز وزارت ورزش درگیر مسئله حضور موفق تیم‌های ملی در بازی‌های آسیایی جاکارتا است، به طور حتم این دیدار در اولویت وزارت ورزش و جوانان است و محمدیان و مقام عالی وزارت پیگیر آن خواهند بود.

تیم ملی فوتبال بانوان در مرحله نخست انتخابی کسب سهمیه المپیک با تیم‌های امارات، اردن، لبنان، ماکائو و هنگ کنگ همگروه است، صوفی زاده درباره برنامه‌های فدراسیون فوتبال برای حضور پرقدرت تیم ملی در این رقابت‌ها گفت: دعوت نامه‌هایی را به کشورهای مد نظر ارسال کردیم و منتظر پاسخ مثبت از آنها هستیم. ایران آمادگی میزبانی برای برگزاری دیدارهای دوستانه را دارد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم بر این گرفته شد اگر کشورهای دعوت شده درخواست مثبت دهند دیدارهای دوستانه را به میزبانی ایران برگزار کنیم.

لیلا صوفی زاده در پایان گفت: علاوه بر برگزاری دیدارهای دوستانه تلاش ما بر این است که از یک مدیر فنی متخصص و با دانش در کنار تیم ملی استفاده کنیم، نه اینکه صرفاً نام مدیرفنی باشد بلکه به فردی مانند صانعی در کنار فوتبال نیز نیازمند هستیم و تا ۲۰ روز آینده مدیر فنی را اعلام خواهیم کرد.